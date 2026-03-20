今（20）日為2026年24節氣中的「春分」，中央氣象署指出，今年春分點將落在今晚22時46分，也就是在這時間過後，不僅氣候會開始逐漸轉暖、白天也會開始比夜晚長，甚至夜空會出現春分限定「黃道光」。台北天文館也教學，想要看到黃道光奇景最佳時機就是3月20後數週，日落後2小時面向西方地平線尋找才有機會！另外除了關注黃道光奇景外，春分這天也不宜行房、不宜吃太辣食物、不宜深夜清晨開車、不宜劇烈運動等。
今晚22時46分看限定美景「黃道光」！時間、怎麼看一覽
中央氣象署提到，春分這天太陽直射赤道，因此全球白天和黑夜幾乎等長，從天文現象來看，春分和秋分時，區分白天與黑夜的交界線幾乎垂直穿過赤道，因此南北半球受光相對平均；但到了夏至與冬至，交界線則會明顯傾斜，進而造成南北半球白天與黑夜長度出現顯著差異。因此今晚22時46分春分點一到，北半球的白天時間就會開始拉長，日照感受也會越來越明顯。
台北天文館則表示，在春天及秋天時，黃道面與地平線的夾角較大，因此會有道從地平線向上延伸的光芒會直挺挺地立在夜空中，底部最寬約40度，高度將近70度，是春季時限定的絕妙美景「黃道光」，每年春分、秋分是最容易觀察到的時刻。
台北天文館也說，黃道光屬於不易察覺的天象，出現的時機點約莫是在春分前後數週，今年如果要看建議可於週末或連假時，前往遠離都市光害、空氣品質良好的郊區，在日落後約2至3小時內，待眼睛適應黑暗環境後，往西方地平線上方尋找這個低調卻迷人的黃道光。
22時46分春分降臨！晚上4大禁忌不要亂踩雷
一、不宜行房：在24節氣中，若是遇到重要節氣，像是春分、秋分、立春、立秋等，都會建議過度行房，避免傷元氣，因為在這幾個節氣中，代表了季節的轉換、「氣」的轉變。
二、不宜吃香辣食物：這是古人留下來的養生智慧：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」正因為這段時間溫度變化大，容易誘發身體不適，因此避免過度辛辣、寒涼、油膩的食物。
三、不宜深夜清晨開車上山：春分期間雨水多、溼氣重，在開車時要特別注意避免在清晨上山，這時的霧氣相當濃厚，看不清前方路況，容易發生危險。
四、不宜劇烈運動：冷熱氣溫交替時分，運動盡量避免過量，以免導致心血管方面的問題。
資料來源：台北天文館、中央氣象署
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署提到，春分這天太陽直射赤道，因此全球白天和黑夜幾乎等長，從天文現象來看，春分和秋分時，區分白天與黑夜的交界線幾乎垂直穿過赤道，因此南北半球受光相對平均；但到了夏至與冬至，交界線則會明顯傾斜，進而造成南北半球白天與黑夜長度出現顯著差異。因此今晚22時46分春分點一到，北半球的白天時間就會開始拉長，日照感受也會越來越明顯。
台北天文館則表示，在春天及秋天時，黃道面與地平線的夾角較大，因此會有道從地平線向上延伸的光芒會直挺挺地立在夜空中，底部最寬約40度，高度將近70度，是春季時限定的絕妙美景「黃道光」，每年春分、秋分是最容易觀察到的時刻。
一、不宜行房：在24節氣中，若是遇到重要節氣，像是春分、秋分、立春、立秋等，都會建議過度行房，避免傷元氣，因為在這幾個節氣中，代表了季節的轉換、「氣」的轉變。
二、不宜吃香辣食物：這是古人留下來的養生智慧：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」正因為這段時間溫度變化大，容易誘發身體不適，因此避免過度辛辣、寒涼、油膩的食物。
四、不宜劇烈運動：冷熱氣溫交替時分，運動盡量避免過量，以免導致心血管方面的問題。
資料來源：台北天文館、中央氣象署
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。