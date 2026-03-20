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今晚22時46分看限定美景「黃道光」！時間、怎麼看一覽

因此今晚22時46分春分點一到，北半球的白天時間就會開始拉長，日照感受也會越來越明顯。

是春季時限定的絕妙美景「黃道光」，每年春分、秋分是最容易觀察到的時刻。

▲台北天文館表示，3月20日春分節氣降臨之後，限定天文奇景「黃道光」即將在夜空中低調登場。（圖／台北天文館）

在日落後約2至3小時內，待眼睛適應黑暗環境後，往西方地平線上方尋找這個低調卻迷人的黃道光。

▲台北天文館公布黃道光最佳觀測指南。（圖／Gemini生成，資料來源台北天文館）

22時46分春分降臨！晚上4大禁忌不要亂踩雷