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▲張浩銘法官對於盜帳號謊報案表示，他並非謊報而是表達不當。（圖／記者劉松霖攝）

▲法評會調查盜帳號謊報案，認定張浩銘損害法官形象又缺乏自省能力。（圖／記者劉松霖攝）

▲張浩銘從律師轉任法官，想從高雄調到新北但申請遭拒。（圖／記者劉松霖攝）

▲張浩銘法官開庭結束後，戴上帽子與口罩才離開。（圖／記者劉松霖攝）

高雄地院法官張浩銘因，在匿名的「法官論壇」先為自己發文叫屈，身分被猜到後，改用另一個名稱發文力挺自己，仍被揪出，「謊報案」曝光後，法官評鑑委員會認定他損害法官正直形象，報由司法院移送懲戒法院職務法庭，建議罰俸6個月，今天下午開庭，張張浩銘原本是律師，申請轉任法官獲准後分發高雄地院，因雙親年邁，有扶養及醫療的特別需求，在2025年3月申請優先調動到新北地院，但新北院同年5月開會決議否決申請。張浩銘得知申請遭拒當天，上法官論壇以「」為名發表文章，內容為「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」「變向（相）的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。，張浩銘在2025年6月4日改用「我才是甲法院的某法官」發文，強調自己不積案和努力工作，但仍有法官質疑兩篇文章IP相同，是不是張浩銘張浩銘聯絡司法院資訊處，以，並告訴司法院已經由高雄地院資訊室啟動資安調查，追查是誰盜用他帳號。但司法院資訊處請高雄地院提供張浩銘IP位址進行查核比對後，他在2025年6月5日傍晚寄電子郵件告知司法院資訊處，相關文章由他帳號發出「」。法評會認為，張浩銘的行為，但他在雄院自律委員會陳述「除本人外沒造成任何人權益受損，沒損及司法形象」，可見他今天開庭時，張浩銘認為，並以本案涉及法律規定應秘密之事項為由，請求不公開審理。司法院代表回應，。職務法庭的法官諭知，本案準備程序仍應公開進行。