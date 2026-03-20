高雄地院法官張浩銘因請調新北地院遭拒，在匿名的「法官論壇」先為自己發文叫屈，身分被猜到後，改用另一個名稱發文力挺自己，仍被揪出兩篇文章IP相同、發文者都是他，張浩銘卻假稱有人盜用帳號，請求司法院幫忙刪除文章，「謊報案」曝光後，法官評鑑委員會認定他損害法官正直形象，報由司法院移送懲戒法院職務法庭，建議罰俸6個月，今天下午開庭，張浩銘一度要求不公開審理，否則他和家人的資訊曝光會影響審判工作，卻司法院的代表當庭打臉，因為本案無關妨害性自主，應公開審理。
張浩銘原本是律師，申請轉任法官獲准後分發高雄地院，因雙親年邁，有扶養及醫療的特別需求，在2025年3月申請優先調動到新北地院，但新北院同年5月開會決議否決申請。
張浩銘得知申請遭拒當天，上法官論壇以「不吐不快」為名發表文章，內容為「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」「變向（相）的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。某法官的情況真的很艱困，但很遺憾乙法院的會議程序好草率。這樣乙法院統調（每年8月例行調動）的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」
有其他法官很快猜出調動案當事人就是張浩銘，並「洗臉」他不敬業、沒戰力，張浩銘在2025年6月4日改用「我才是甲法院的某法官」發文，強調自己不積案和努力工作，但仍有法官質疑兩篇文章IP相同，是不是張浩銘分身發文？
張浩銘聯絡司法院資訊處，以法官論壇帳號非本人所發造成困擾，請求刪文，並告訴司法院已經由高雄地院資訊室啟動資安調查，追查是誰盜用他帳號。但司法院資訊處請高雄地院提供張浩銘IP位址進行查核比對後，他在2025年6月5日傍晚寄電子郵件告知司法院資訊處，相關文章由他帳號發出「並無資安疑慮...造成貴處困擾，深感抱歉」。
法評會認為，張浩銘的行為增加司法院資訊處工作負擔，損害法官正直的形象，但他在雄院自律委員會陳述「除本人外沒造成任何人權益受損，沒損及司法形象」，可見他避重就輕又缺乏自省能力，建議罰俸6個月。
今天開庭時，張浩銘認為他並非謊報，只是「表達不當」，還說他現在仍是法官，如果將個人資訊暴露於社會，會造成他和家人困擾，影響他刑事審判的業務，並以本案涉及法律規定應秘密之事項為由，請求不公開審理。
司法院代表回應，本案移送事實無關張浩銘個人及家庭經濟狀況，不公開審理的案件多與妨害性自主有關，本案沒有不公開審理的必要。職務法庭的法官諭知，本案準備程序仍應公開進行。
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張浩銘得知申請遭拒當天，上法官論壇以「不吐不快」為名發表文章，內容為「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」「變向（相）的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。某法官的情況真的很艱困，但很遺憾乙法院的會議程序好草率。這樣乙法院統調（每年8月例行調動）的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」
張浩銘聯絡司法院資訊處，以法官論壇帳號非本人所發造成困擾，請求刪文，並告訴司法院已經由高雄地院資訊室啟動資安調查，追查是誰盜用他帳號。但司法院資訊處請高雄地院提供張浩銘IP位址進行查核比對後，他在2025年6月5日傍晚寄電子郵件告知司法院資訊處，相關文章由他帳號發出「並無資安疑慮...造成貴處困擾，深感抱歉」。
今天開庭時，張浩銘認為他並非謊報，只是「表達不當」，還說他現在仍是法官，如果將個人資訊暴露於社會，會造成他和家人困擾，影響他刑事審判的業務，並以本案涉及法律規定應秘密之事項為由，請求不公開審理。