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2026年NCAA男籃錦標賽「三月瘋」首輪驚傳冷門，西區第6種子楊百翰大學（BYU）在今（20）日交手第11種子德州大學時，雖然超級大一生迪班薩（AJ Dybantsa）轟下全場最高的35分，卻因板凳貢獻度為0的罕見窘境，最終以71：79吞敗，止步首輪。這場失利也讓外界高度關注，這位2026年NBA 選秀狀元熱門的大學之路是否就此劃下句點。作為2025年全美第一的高中生，迪班薩在今日的錦標賽首秀中完美展現了狀元大熱門的身手。他全場25投11中，罰球線上12投全中，狂砍35分、10籃板。他也成為繼2007年柯瑞（Steph Curry）之後，首位在「三月瘋」首場比賽就攻下30分以上的大一球員。然而，楊百翰大學的致命傷在於深度嚴重不足。除了迪班薩與後衛萊特（Robert Wright III）攻下的14分外，其餘先發球員火力零星，更慘烈的是，楊百翰大學的板凳球員全場合計得分竟然是0分。反觀德州大學展現團隊戰力，大一中鋒沃基泰提斯（Matas Vokietaitis）統治禁區拿下23分、16籃板，帶領球隊4人得分上雙，最終爆冷取勝。楊百翰大學本季曾高居全美第 8，並以16勝1敗強勢開局，但隨著核心射手桑德斯（Richie Saunders）在2月份因膝傷賽季報銷，球隊體系開始崩解。桑德斯缺陣前場均能貢獻18分及38%的三分命中率，他的離隊讓迪班薩與萊特必須扛下過重的進攻負荷。今日賽後，迪班薩的大學場均得分超過25分，儘管個人數據亮眼，但楊百翰大學在最後9場比賽中僅取得4勝5敗，證明了在「三月瘋」高度競爭的環境下，僅靠一名球星單打獨鬥還是難以走遠。隨著楊百翰大學遭到淘汰，迪班薩預計將在近期宣布參加2026年NBA 選秀。目前他在選秀預測中與杜克大學的布瑟（Cameron Boozer）、堪薩斯大學的皮特森（Darryn Peterson）並列為狀元候選人。值得一提的是，迪班薩的強勁競爭對手布瑟兄弟（Cameron & Cayden Boozer）今日率領杜克大學逆轉戰勝錫耶納大學，順利挺進第二輪。迪班薩雖然個人表現更勝一籌，但在團隊成就上卻遺憾提早出局。