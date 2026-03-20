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財政部今（20）日公布今（2026）年2月8大公股銀行辦理新青安貸款情況，受到農曆春節及228連假影響，不僅受理戶數及金額雙雙創下2023年8月上路以來單月新低，就連撥貸戶數及撥貸金額也是開辦以來次低水準。根據財政部統計，今年2月新青安受理戶數2698戶、受理金額213.53億元，分別較1月減少1425戶、119.03億元，均創下2023年8月政策上路以來新低，若累計今年前2，與去年同期相比差距不大。在撥貸戶數方面，今年2月新青安整體撥貸共2677戶，撥貸金額212.98億元，分別較1月減1447戶、116.45億元，僅優於2023年8月政策上路當月表現。就各別行庫觀察，2月受理新青安以合庫銀行589戶最高，再來是土地銀行506戶，台銀排第3有415戶，兆豐銀受理313戶、第一銀行293戶、彰化銀行238戶、華南銀行206戶、台灣企銀138戶。若與今年1月相較，8大行庫新青安受理戶數都呈現減少，其中台銀單月減少306戶最多，再來是一銀少了238戶，台灣企銀也減少205戶，其餘合庫、兆豐、土銀、華銀、彰銀受理戶數也都減少超過百戶。至於撥貸金額部分，8大行庫2月撥貸金額也都減少，若與1月相較，台銀減少39.09億元最多、合庫、台灣企銀、兆豐、一銀單月也都少逾10億元，華銀、彰銀、土銀撥貸金額則減少10億元以下。