我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟本土王牌「美美」鄭浩均季前入選2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，在結束經典賽賽事後，目前尚未於中華職棒官辦熱身賽登板。兄弟總教練平野惠一今（20）日受訪時指出，鄭浩均不會來不及開季，熱身賽結束前會亮相，至於本季是否延續手術後的保護機制，平野表示，還會跟選手本人討論。鄭浩均季前入選經典賽中華隊，在預賽先發面對日本武士隊，主投1.2局失8分，用54球，被擊出5支安打，並2次三振、5次四死球，中華隊最終以0：13提前7局遭到扣倒。鄭浩均返回兄弟後，尚未於官辦熱身賽登板，兄弟總教練平野惠一表示，鄭浩均不會來不及開季，官辦熱身賽結束前基本上會亮相。鄭浩均2023年底因右肘韌帶舊傷復發，動了Tommy John手術（韌帶重建手術），2024年球季報銷，去年球季復出後兄弟相當保護，包含出賽數、投球局數都有限制。今年是術後第3年，是否會延續去年保護機制，平野不把話說死，「還是要看選手本人狀況為主，不會現在馬上說沒有限制，我們會跟選手一起觀察，再來做決定。」