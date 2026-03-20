NBA美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間3月21日持續進行，該日共有6場比賽。焦點大戰將由西區陷入低迷的金州勇士，客場挑戰東區領頭羊底特律活塞。勇士隊目前正經歷本季最黑暗的時刻，戰績正式被拓荒者反超跌至西區第10；而活塞隊雖然戰績傲視東區，卻在此時傳出一哥康寧漢（Cade Cunningham）肺部塌陷的傷情，雙方皆在核心缺陣的情況下展開一場硬仗。
✳️ 金州勇士（33勝36敗，西區第10）vs. 底特律活塞（50勝19敗，東區第1）
勇士隊正面臨前所未有的黑暗時刻，頭號球星柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋傷勢仍未歸隊，球隊在排名掉到西區第10後士氣備受打擊。雖然波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）已回到場上，但勇士在缺乏柯瑞牽制力的情況下，進攻端極度不穩。以目前近況來看，勇士就算掌握附加賽席次，要擠入季後賽也是困難重重。
底特律活塞隊：康寧漢氣胸缺陣 考驗東區龍頭韌性
東區龍頭活塞隊傳出震撼彈，一哥康寧漢（Cade Cunningham）被診斷出肺部塌陷（氣胸），預計缺席至少兩週。康寧漢本季場均24.5分、9.9助攻，是球隊的進攻引擎。雖然數據顯示活塞在康寧漢缺陣時勝率（75%）略高於出賽時，對於本季培養出深厚的團隊戰力的活塞，例行賽影響或許不大，但面對急於止敗的勇士，活塞仍舊需要其他球員站出來填補近25分的得分火力空缺。
✳️ 近10場比賽分析
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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- 比賽地點： 活塞主場（Little Caesars Arena）
- 開賽時間： 3 月 21 日上午 07：30
勇士隊正面臨前所未有的黑暗時刻，頭號球星柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋傷勢仍未歸隊，球隊在排名掉到西區第10後士氣備受打擊。雖然波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）已回到場上，但勇士在缺乏柯瑞牽制力的情況下，進攻端極度不穩。以目前近況來看，勇士就算掌握附加賽席次，要擠入季後賽也是困難重重。
底特律活塞隊：康寧漢氣胸缺陣 考驗東區龍頭韌性
東區龍頭活塞隊傳出震撼彈，一哥康寧漢（Cade Cunningham）被診斷出肺部塌陷（氣胸），預計缺席至少兩週。康寧漢本季場均24.5分、9.9助攻，是球隊的進攻引擎。雖然數據顯示活塞在康寧漢缺陣時勝率（75%）略高於出賽時，對於本季培養出深厚的團隊戰力的活塞，例行賽影響或許不大，但面對急於止敗的勇士，活塞仍舊需要其他球員站出來填補近25分的得分火力空缺。
✳️ 近10場比賽分析
- 金州勇士：攻守失序、排名持續下滑 勇士近10場僅取得2勝8敗，排名已滑落至西區第10。在柯瑞缺陣期間，勇士缺乏穩定的得分點，且防守體系在面對高強度對手時頻頻失分。格林雖能組織進攻，但自身得分威脅有限，讓勇士在關鍵時刻經常陷入得分荒。
- 底特律活塞：團隊體系穩固、防守優於進攻 活塞在過去10場取得5勝5敗，即便少了康寧漢，昨日仍輕取巫師。活塞的防守效率高居聯盟前五，在少了指揮官的情況下，球權將更平均地分配給場上球員，中鋒杜倫（Jalen Duren）在禁區的二波進攻將是活塞維持東區龍頭的關鍵。
- 金州勇士：波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis） 在柯瑞缺陣的情況下，這位明星長人必須承擔更多得分重任。他與格林的連線能否擋住活塞強壯的內線群，並在進攻端找回手感，將決定勇士能否在客場止血。
- 底特律活塞：杜倫（Jalen Duren） 身為活塞的禁區守護神，在康寧漢不在場時，杜倫需要提供更穩定的籃板與護框。面對勇士較為單薄的內線，杜倫的禁區破壞力將是活塞取勝的最大優勢。
- 金州勇士： Stephen Curry（膝蓋傷勢，缺陣）、Jimmy Butler III（整季報銷）、Moses Moody（手腕傷勢，缺陣）、Al Horford（小腿傷勢，缺陣）、Seth Curry（左側內收肌傷勢，缺陣）、Quinten Post（腳傷，出賽存疑）。
- 底特律活塞： Cade Cunningham（肺部塌陷，缺陣）、Isaiah Stewart（小腿傷勢，缺陣）。
|時間
|對戰組合
|7:30 AM
|紐約尼克 vs 布魯克林籃網
|7:30 AM
|金州勇士 vs 底特律活塞
|8:00 AM
|波特蘭拓荒者 vs 明尼蘇達灰狼
|8:00 AM
|波士頓塞爾提克 vs 曼斐斯灰熊
|8:00 AM
|亞特蘭大老鷹 vs 休士頓火箭
|9:00 AM
|多倫多暴龍 vs 丹佛金塊
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。