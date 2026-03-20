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中華職棒37年官辦熱身賽持續進行，中信兄弟今（20）日在澄清湖球場交手台鋼雄鷹，「黃衫軍」資深洋投德保拉（Jose De Paula）睽違289天登板先發，主投3局失2分。雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）於6局下開轟，7局下雄鷹把握滿壘機會再添2分，兄弟在第8、9局追回3分，但仍無法改變戰局，終場雄鷹就以5：3擊退兄弟，拿下熱身賽第3勝，兄弟則是吞下第2敗。此役兄弟推出資深洋投德保拉先發交手雄鷹洋投艾速特（Eric Stout），德保拉繼去年6月4日左肩受傷報銷後，相隔289天重返投手丘，面對雄鷹打者，德保拉首局就遭遇危機，一出局後被曾子祐、吳念庭、魔鷹敲出安打先失掉1分，隨後德保拉對王柏融投出觸身球，雄鷹攻佔滿壘。面對滿壘危機，德保拉雖然三振曾昱磬，但被宋柏翰敲出安打，吳念庭攻下第2分，魔鷹則是搶攻本壘失敗，遭到觸殺出局，也成為該局最後1個出局數，德保拉首局挨4安、失2分，兄弟以0：2落後。前5局雄鷹以2分領先，6局下主砲魔鷹從兄弟第3任投手呂彥青手中敲出陽春砲，連續2場開轟，替雄鷹取得3：0領先。7局下雄鷹攻勢再起，王博玄從李振昌手中敲出三壘安打，隨後陳文杰選到保送、林家鋐挨觸身球，雄鷹攻佔滿壘，杜家明敲出安打，替雄鷹攻下第4分。雄鷹持續攻佔滿壘，李振昌解決魔鷹後退場休息，接手登板的陳冠穎僅因藍寅倫的滾地球出局失掉1分，未讓失分局面擴大。艾速特此役主投4.2局無失分，陳柏清中繼1.2局無失分，8局上陳冠豪登板，兄弟吹起反攻號角，兩出局後岳東華敲安，林瑞鈞選到保送，黃鈞麟把握得點圈機會，敲出清壘二壘安打，替兄弟追回2分，也將陳冠豪打退場，施子謙登板「拆彈」，解決掉黃韋盛，讓兄弟留下殘壘。9局上林詩翔登板「關門」，雖然被王威晨、陳俊秀、詹子賢連續敲安失掉1分，但後續回穩，抓下最後3個出局數，終場雄鷹就以5：3擊退兄弟，拿下熱身賽第3勝，兄弟則是吞下第2敗。