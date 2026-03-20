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效力於東北樂天金鷲的台灣強投宋家豪，今（20）日在東京巨蛋客場面對讀賣巨人的熱身賽中，再次展現他強大的拆彈能力。他在第5局接手失分危機，僅用極其精簡的6顆球便抓下3個出局數，不僅成功封鎖巨人軍打線，也讓自己本季公辦熱身賽維持0失分、防禦率則是完美的「0」。此役樂天先發投手莊司康誠前4局表現穩健，但在第5局續投時遭遇亂流，被巨人隊球星坂本勇人擊出安打上壘。樂天教練團隨即決定啟動牛棚，換上台灣好手宋家豪登板解危。面對無人出局、一壘有人的壓力，宋家豪首球便祭出時速143公里的二縫線速球，成功誘使巨人打者增田陸擊出游擊方向滾地球，瞬間形成雙殺，一口氣抓下2個出局數。隨後面對代打的平山功太，宋家豪持續穩定發揮，讓對方擊出一壘滾地球出局，成功守下失分危機。此役宋家豪總計後援1局只面對2名打者，用6顆球就完成任務，最快球速達到146公里。除了宋家豪的亮眼表現，本場比賽的先發投手對決也充滿看點。巨人隊派出去年選秀第一指名的天才左投竹丸和幸，他主投5局僅被樂天主砲淺村榮斗敲出一發陽春砲掉分，整場飆出6次三振，展現出恐怖的壓制力。樂天先發莊司康誠帳面上同樣不俗，主投4局送出5次三振、無失分。然而樂天打線今日受制於巨人投手群的連番封鎖，全場僅靠淺村榮斗的長打得分，最終以1：2惜敗給讀賣巨人。