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▲史金恩茲（Paul Skenes）近期剛代表美國隊在世界棒球經典賽（WBC）勇奪亞軍並入選全明星陣容。（圖／美聯社／達志影像）

▲得關注的還有馬林魚隊王牌阿爾康塔拉（Sandy Alcantara），在歷經Tommy John手術後回歸，這將是他7年內第6度為球隊揭開賽季序幕。（圖／美聯社／達志影像）

⚾️2026 MLB 30支球隊開幕戰先發對決一覽⚾️

3月26日（四）全聯盟開幕戰

紐約洋基： Max Fried (4) vs. 舊金山巨人： Logan Webb (5)

3月27日（五）

匹茲堡海盜： Paul Skenes (2) vs. 紐約大都會： Freddy Peralta (3)

華盛頓國民： Cade Cavalli (1) vs. 芝加哥小熊： Matthew Boyd (3)

芝加哥白襪： Shane Smith (1) vs. 密爾瓦基釀酒人： (待定)

波士頓紅襪： Garrett Crochet (3) vs. 辛辛那提紅人： Andrew Abbott (1)

明尼蘇達雙城： (待定) vs. 巴爾的摩金鶯： Trevor Rogers (1)

洛杉磯天使： José Soriano (1) vs. 休士頓太空人： Hunter Brown (1)

底特律老虎： Tarik Skubal (3) vs. 聖地牙哥教士： (待定)

坦帕灣光芒： Drew Rasmussen (1) vs. 聖路易紅雀： Matthew Liberatore (1)

德州遊騎兵： Nathan Eovaldi (6) vs. 費城費城人： (待定)

亞利桑那響尾蛇： Zac Gallen (4) vs. 洛杉磯道奇： 山本由伸 (2)

克里夫蘭守護者： (待定) vs. 西雅圖水手： Logan Gilbert (2)

3月28日（六）

奧克蘭運動家： Luis Severino (3) vs. 多倫多藍鳥： Kevin Gausman (3)

科羅拉多洛磯： Kyle Freeland (5) vs. 邁阿密馬林魚： Sandy Alcantara (6)

堪薩斯皇家： Cole Ragans (3) vs. 亞特蘭大勇士： (待定)

2026年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球季即將在下週點燃戰火，全聯盟30支球隊正陸續公告新球季開幕戰的先發投手人選。本屆名單依舊星光熠熠，不僅有連兩屆塞揚得主史庫柏（Tarik Skubal）坐鎮底特律、國聯賽揚新星史金恩茲（Paul Skenes）客場掛帥，最受矚目的莫過於衛冕軍洛杉磯道奇隊，再度推出世界大賽MVP山本由伸掛帥登板。2026賽季例行賽將於3月26日由洋基與巨人的傳統強權對決揭開序幕。洋基隊今年改由去年表現優異的新加盟左投弗里德（Max Fried）先發，這也是洋基隊因柯爾（Gerrit Cole）受傷，連續第4年更換開幕戰投手。巨人的對手則由王牌韋伯（Logan Webb）連續第5年坐鎮主場，韋伯的投球局數已經連續三年領先全聯盟，是巨人隊陣中最穩定的防線。洛杉磯道奇則在3月27迎來新賽季的首場比賽，將由去年世界大賽MVP山本由伸擔任開幕戰先發投手，迎戰亞利桑那響尾蛇。這不僅是山本連續第二年擔此重任，他也成為自傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）後，首位連續兩年出任開幕戰先發的道奇投手。山本去年繳出12勝8敗、防禦率2.49的優異成績，並在世界大賽第七戰登板關門奪冠，新賽季表現讓球迷相當期待。而在匹茲堡海盜方面，新科國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）也確定連兩年掛帥開幕。史金恩茲近期剛代表美國隊在世界棒球經典賽（WBC）勇奪亞軍並入選全明星陣容。這名24歲的天才右投生涯前55場先發防禦率僅 1.96，新賽季首戰將在客場面對紐約大都會隊。今年開幕戰的先發名單也受到不少傷病波及。響尾蛇隊原定的先發凱利（Merrill Kelly）因背部受傷，改由剛續約的加倫（Zac Gallen）頂替。紅人隊也因王牌格林（Hunter Greene）手肘受傷需缺陣至七月，改由阿博特（Andrew Abbott）生涯首度承擔開幕重任。白襪隊的史密斯（Shane Smith），則是剛從2024年的規則五選秀中脫穎而出，去年更入選明星賽，今年一舉躍升為開幕先發。值得關注的還有馬林魚隊王牌阿爾康塔拉（Sandy Alcantara），在歷經Tommy John手術後回歸，這將是他7年內第6度為球隊揭開賽季序幕。此外，藍鳥隊由高斯曼（Kevin Gausman）首度獲選開幕先發；遊騎兵則由老將伊歐瓦迪（Nathan Eovaldi）連續三年掛帥。