2026年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球季即將在下週點燃戰火，全聯盟30支球隊正陸續公告新球季開幕戰的先發投手人選。本屆名單依舊星光熠熠，不僅有連兩屆塞揚得主史庫柏（Tarik Skubal）坐鎮底特律、國聯賽揚新星史金恩茲（Paul Skenes）客場掛帥，最受矚目的莫過於衛冕軍洛杉磯道奇隊，再度推出世界大賽MVP山本由伸掛帥登板。
洋基、巨人強強聯手揭幕 王牌對決清單出爐
2026賽季例行賽將於3月26日由洋基與巨人的傳統強權對決揭開序幕。洋基隊今年改由去年表現優異的新加盟左投弗里德（Max Fried）先發，這也是洋基隊因柯爾（Gerrit Cole）受傷，連續第4年更換開幕戰投手。巨人的對手則由王牌韋伯（Logan Webb）連續第5年坐鎮主場，韋伯的投球局數已經連續三年領先全聯盟，是巨人隊陣中最穩定的防線。
山本由伸連莊道奇先發 史金恩茲捍衛海盜
洛杉磯道奇則在3月27迎來新賽季的首場比賽，將由去年世界大賽MVP山本由伸擔任開幕戰先發投手，迎戰亞利桑那響尾蛇。這不僅是山本連續第二年擔此重任，他也成為自傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）後，首位連續兩年出任開幕戰先發的道奇投手。山本去年繳出12勝8敗、防禦率2.49的優異成績，並在世界大賽第七戰登板關門奪冠，新賽季表現讓球迷相當期待。
而在匹茲堡海盜方面，新科國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）也確定連兩年掛帥開幕。史金恩茲近期剛代表美國隊在世界棒球經典賽（WBC）勇奪亞軍並入選全明星陣容。這名24歲的天才右投生涯前55場先發防禦率僅 1.96，新賽季首戰將在客場面對紐約大都會隊。
傷兵波及布局 馬林魚王牌阿爾康塔拉傷癒歸隊
今年開幕戰的先發名單也受到不少傷病波及。響尾蛇隊原定的先發凱利（Merrill Kelly）因背部受傷，改由剛續約的加倫（Zac Gallen）頂替。紅人隊也因王牌格林（Hunter Greene）手肘受傷需缺陣至七月，改由阿博特（Andrew Abbott）生涯首度承擔開幕重任。白襪隊的史密斯（Shane Smith），則是剛從2024年的規則五選秀中脫穎而出，去年更入選明星賽，今年一舉躍升為開幕先發。
值得關注的還有馬林魚隊王牌阿爾康塔拉（Sandy Alcantara），在歷經Tommy John手術後回歸，這將是他7年內第6度為球隊揭開賽季序幕。此外，藍鳥隊由高斯曼（Kevin Gausman）首度獲選開幕先發；遊騎兵則由老將伊歐瓦迪（Nathan Eovaldi）連續三年掛帥。
⚾️2026 MLB 30支球隊開幕戰先發對決一覽⚾️
3月26日（四）全聯盟開幕戰
紐約洋基： Max Fried (4) vs. 舊金山巨人： Logan Webb (5)
3月27日（五）
3月28日（六）
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2026賽季例行賽將於3月26日由洋基與巨人的傳統強權對決揭開序幕。洋基隊今年改由去年表現優異的新加盟左投弗里德（Max Fried）先發，這也是洋基隊因柯爾（Gerrit Cole）受傷，連續第4年更換開幕戰投手。巨人的對手則由王牌韋伯（Logan Webb）連續第5年坐鎮主場，韋伯的投球局數已經連續三年領先全聯盟，是巨人隊陣中最穩定的防線。
山本由伸連莊道奇先發 史金恩茲捍衛海盜
洛杉磯道奇則在3月27迎來新賽季的首場比賽，將由去年世界大賽MVP山本由伸擔任開幕戰先發投手，迎戰亞利桑那響尾蛇。這不僅是山本連續第二年擔此重任，他也成為自傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）後，首位連續兩年出任開幕戰先發的道奇投手。山本去年繳出12勝8敗、防禦率2.49的優異成績，並在世界大賽第七戰登板關門奪冠，新賽季表現讓球迷相當期待。
而在匹茲堡海盜方面，新科國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）也確定連兩年掛帥開幕。史金恩茲近期剛代表美國隊在世界棒球經典賽（WBC）勇奪亞軍並入選全明星陣容。這名24歲的天才右投生涯前55場先發防禦率僅 1.96，新賽季首戰將在客場面對紐約大都會隊。
今年開幕戰的先發名單也受到不少傷病波及。響尾蛇隊原定的先發凱利（Merrill Kelly）因背部受傷，改由剛續約的加倫（Zac Gallen）頂替。紅人隊也因王牌格林（Hunter Greene）手肘受傷需缺陣至七月，改由阿博特（Andrew Abbott）生涯首度承擔開幕重任。白襪隊的史密斯（Shane Smith），則是剛從2024年的規則五選秀中脫穎而出，去年更入選明星賽，今年一舉躍升為開幕先發。
值得關注的還有馬林魚隊王牌阿爾康塔拉（Sandy Alcantara），在歷經Tommy John手術後回歸，這將是他7年內第6度為球隊揭開賽季序幕。此外，藍鳥隊由高斯曼（Kevin Gausman）首度獲選開幕先發；遊騎兵則由老將伊歐瓦迪（Nathan Eovaldi）連續三年掛帥。
3月26日（四）全聯盟開幕戰
紐約洋基： Max Fried (4) vs. 舊金山巨人： Logan Webb (5)