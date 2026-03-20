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波士頓紅襪隊今（20）日正式宣布春訓名單調整，台灣好手鄭宗哲在結束大聯盟階段的熱身賽任務後，被球團下放至3A伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）。儘管鄭宗哲在本屆世界棒球經典賽（WBC）展現出恐怖的長打火力與速度，但回到大聯盟春訓營後，打擊手感似乎尚未能完全同步銜接。回顧本屆經典賽，鄭宗哲是台灣陣中表現最亮眼的打者之一。他與張育成、費爾柴德（Stuart Fairchild）共築的打線，成為中華隊能夠拿下2勝的一大關鍵。特別是在對決韓國一役，鄭宗哲從投手郭彬手中擊出超前比分的陽春砲，展現大賽型球員的價值。鄭宗哲在經典賽預賽出賽4場，打擊三圍高達 .333/.571/.667，攻擊指數（OPS）1.238更是傲視全隊，單屆還跑出4次盜壘成功。然而，這份火熱的手感在回到大聯盟春訓營後卻遭遇挑戰，自經典賽歸隊後的5場出賽中，他9個打席僅敲出1支安打。鄭宗哲今年休賽季歷經坎坷，先後遭海盜、光芒、大都會及國民隊指定讓渡（DFA）後釋出，最終才落腳紅襪。在本次大聯盟春訓的10場出賽中，鄭宗哲共計15個打數擊出2支安打，雖然選到7次保送，但也吞下了9次三振，打擊率僅.133，OPS則跌落至.542。今日紅襪球團除了將鄭宗哲下放外，同步也將包含索賈德（Nick Sogard）及羅梅洛（Mikey Romero）在內的6名球員移往小聯盟訓練營。鄭宗哲將在3A重新尋求調整，爭取在賽季中再度升上大聯盟的機會。