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中信兄弟新洋投陶樂（Kyle Tyler）今（20）日在官辦熱身賽面對台鋼雄鷹中繼2局無失分，投球內容比熱身賽初登板還要進步，兄弟總教練平野惠一賽後指出，陶樂能更進一步了解台灣棒球是非常重要的事情，「他必要多了解亞洲棒球，要知道什麼樣的投球才能讓打者討厭。」陶樂表示，這段期間有跟投手總監艾迪頓討論細節修正，他也坦言，台灣的打者確實不容易被三振。陶樂在14日先發面對統一7-ELEVEn獅，主投3局失2分，雖然僅被敲出2安，卻投出3次四壞球，狀況不盡理想，經過一週調整，陶樂今日中繼登板，面對雄鷹打線投2局無失分，未被敲安打，送出1次保送，內容比前一次進步。兄弟總教練平野惠一賽後表示，陶樂知道台灣棒球長怎樣，是非常重要的事情，「他必要多了解亞洲棒球，要知道什麼樣的投球才能讓打者討厭。」平野指出，打者最重要的是投球軌跡跟節奏，「如果今天投的球，是對方預測的軌跡、球種，讓對方容易掌握，所以首先要做到讓打者難預測、抓不到節奏，這是陶樂的課題，相信他還會成長跟進步。」陶樂賽後受訪時表示，此役目標就是先搶下好球數，取得球數領先。此外，陶樂也提到，與前役相比，今日的投球揮臂有修正，動作更簡潔。陶樂透露，這段期間有跟投球總監艾迪頓討論，修正一些小動作，相信會有更好的表現。陶樂指出，台灣打者不容易被三振，會經過不斷的纏鬥，才會將球打進場內，「投球策略上不會有太大改變，最重要的是能投更多局數、解決更多打者。」