密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）與陣中超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的關係已走到關鍵十字路口。公鹿共同老闆登斯（Wes Edens）接受ESPN記者謝爾本（Ramona Shelburne）專訪時明確表態，今年休賽季阿德托昆博只有兩條路可走：要嘛簽下長期續約合約，要嘛被交易送走。
老闆強硬立場：組織利益高於一切
艾登斯在採訪中直言不諱地指出，球團絕不會坐視字母哥帶著即將到期的合約進入2026-27賽季。「字母哥正進入合約最後一年，」艾登斯告訴ESPN，「所以只有兩件事會發生：要嘛他完成續約，要嘛他會被交易。」
他進一步解釋，這並非針對字母哥個人，而是基於組織運作的現實考量：「讓球員平白打完最後一年合約（最後自由身離隊），這種風險我們承擔不起。這不符合組織利益。對任何進入最後一年合約的球員，我們都會採取同樣立場。」
陷入僵局 奪冠窗口與重建抉擇
目前31歲的阿德托昆博在2023年簽下為期三年、價值1.86億美元的續約，目前剩餘一年保障合約，以及2027-28賽季的球員選項。公鹿本季表現掙扎，目前落後東區第10名的黃蜂隊達7.5場勝差，晉級附加賽希望渺茫。
球隊過去一年的補強行動也被視為失敗。去年夏天球隊曾大膽使用延伸條款裁掉里拉德（Damian Lillard）以簽下透納（Myles Turner），但效果不如預期。若無法說服字母哥簽下那份預計為期四年、價值2.75億美元的超級頂薪續約，公鹿管理層將被迫在今年夏天啟動交易。
公鹿內部角力 誰才是決策者？
除了球員去留，公鹿內部權力結構也引發關注。根據報導，另一位老闆哈斯倫（Jimmy Haslam）目前在決策中的參與度顯著提升。聯盟消息人士透露，在季中交易截止日前，已有其他球隊老闆直接跳過艾登斯與哈斯倫進行談判。這種「雙頭馬車」的運作模式，也讓外界對公鹿處理這次史詩級交易的能力感到懷疑。
字母哥本季場均仍能繳出27.6 分、9.8籃板的宰制級數據，但受限於腿部、膝蓋等多處傷勢。近期他與球團因是否因傷「提前關機」而產生分歧，字母哥本人強烈渴望上場，而球團則更傾向保護其交易價值或未來健康。
這場牽動全NBA格局的轉會大戲，預計將在10月1日續約截止日前迎來最終結局。
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艾登斯在採訪中直言不諱地指出，球團絕不會坐視字母哥帶著即將到期的合約進入2026-27賽季。「字母哥正進入合約最後一年，」艾登斯告訴ESPN，「所以只有兩件事會發生：要嘛他完成續約，要嘛他會被交易。」
他進一步解釋，這並非針對字母哥個人，而是基於組織運作的現實考量：「讓球員平白打完最後一年合約（最後自由身離隊），這種風險我們承擔不起。這不符合組織利益。對任何進入最後一年合約的球員，我們都會採取同樣立場。」
目前31歲的阿德托昆博在2023年簽下為期三年、價值1.86億美元的續約，目前剩餘一年保障合約，以及2027-28賽季的球員選項。公鹿本季表現掙扎，目前落後東區第10名的黃蜂隊達7.5場勝差，晉級附加賽希望渺茫。
球隊過去一年的補強行動也被視為失敗。去年夏天球隊曾大膽使用延伸條款裁掉里拉德（Damian Lillard）以簽下透納（Myles Turner），但效果不如預期。若無法說服字母哥簽下那份預計為期四年、價值2.75億美元的超級頂薪續約，公鹿管理層將被迫在今年夏天啟動交易。
公鹿內部角力 誰才是決策者？
除了球員去留，公鹿內部權力結構也引發關注。根據報導，另一位老闆哈斯倫（Jimmy Haslam）目前在決策中的參與度顯著提升。聯盟消息人士透露，在季中交易截止日前，已有其他球隊老闆直接跳過艾登斯與哈斯倫進行談判。這種「雙頭馬車」的運作模式，也讓外界對公鹿處理這次史詩級交易的能力感到懷疑。
字母哥本季場均仍能繳出27.6 分、9.8籃板的宰制級數據，但受限於腿部、膝蓋等多處傷勢。近期他與球團因是否因傷「提前關機」而產生分歧，字母哥本人強烈渴望上場，而球團則更傾向保護其交易價值或未來健康。
這場牽動全NBA格局的轉會大戲，預計將在10月1日續約截止日前迎來最終結局。