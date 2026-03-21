我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA聯盟早已鎖定西雅圖與拉斯維加斯作為擴軍城市。目前預估每支新球隊的加盟金（擴軍費）約落在70億至100億美元之間。（圖／美聯社／達志影像）

▲為了維持東西區各16支球隊的平衡，現有的一支西區球隊必須移往東區。目前討論的焦點主要集中在灰狼隊與曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）身上。（圖／美聯社／達志影像）

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）擴軍計畫已取得重大進展。聯盟董事會預計將於本月25日進行正式投票，若順利通過，NBA將在未來三個賽季內增加至32支球隊。隨著西雅圖與拉斯維加斯兩座西方城市入主，聯盟現有的分區格局將迎來史詩級變動，其中明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）被視為最有機會遷往東區的球隊。報導指出，NBA聯盟早已鎖定西雅圖與拉斯維加斯作為擴軍城市。目前預估每支新球隊的加盟金（擴軍費）約落在70億至100億美元之間。若投票通過並順利招標，預計最快在 2028-29 賽季，聯盟將正式以32支球隊的規模運作。為了維持東西區各16支球隊的平衡，現有的一支西區球隊必須移往東區。目前討論的焦點主要集中在灰狼隊與曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）身上。雖然灰熊隊在地理經度上比灰狼隊更靠近東方（約240英里），但專家認為灰狼隊更具備「東遷」的合理性。首先，灰狼隊目前身處的西北組，與同組競爭對手（如波特蘭、奧克拉荷馬城、丹佛、猶他）距離遙遠，長途飛行極為不便。若灰狼遷往東區，將能與地理位置相近的密爾瓦基公鹿、芝加哥聯手組成新的分區，這對球隊行銷與球迷觀賽體驗極具效益。另外，考量到愛德華茲（Anthony Edwards）率領的灰狼隊已具備爭冠實力，將這支強權移往長期實力較弱的東區，有助於平衡全聯盟的競技水平。西雅圖的回歸也引發了老球迷的期待。該市曾擁有輝煌的超音速隊（Supersonics）歷史，更是杜蘭特（Kevin Durant）NBA生涯的發跡地。目前效力於休士頓火箭隊的杜蘭特，在合約履行完畢後是否會選擇重返西雅圖，並在夢開始的地方結束職業生涯，已成為社群媒體熱議的話題。若灰狼隊遷往東區，西區可能重新劃分為4個4隊的分區，包含：西北組： 西雅圖、波特蘭、沙加緬度、金州勇士。西南組： 聖安東尼奧、休士頓、達拉斯、紐奧良。太平洋組： 洛杉磯湖人、洛杉磯快艇、鳳凰城、拉斯維加斯。這項擴軍案不僅是商業版圖的擴張，更將徹底重塑NBA的競爭格局。