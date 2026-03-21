2026第六屆世界棒球經典賽（WBC）落下帷幕，由「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍的美國隊在決賽不敵委內瑞拉，無緣奪回世界第一寶座。根據大聯盟官網洋基隊隨隊記者霍奇（Bryan Hoch）今（21）日報導，首度參賽便擔綱隊長的賈吉對於錯失金牌感到極度不甘，並明確表達了參加下一屆 WBC 以及 2028 年洛杉磯奧運的強烈意願。
隊長首秀留憾 美國丟金未能完成任務
賈吉在本屆賽事中首度披上美國隊戰袍並擔任隊長，展現了強大的領導力。然而在與委內瑞拉的巔峰決賽中，擔任先發「第3棒、右外野手」的他，單場4打數掛零且吞下3次三振，未能助球隊逆轉戰局，最終只能眼送委內瑞拉奪下隊史首冠。
賈吉本屆大會共出賽7場，繳出27打數6安打、2支全壘打及5分打點的成績。他在賽後難掩失望地表示：「所有人聚在這裡並穿上這身球衣的唯一目標就是贏得金牌。因此，沒能達成目標理所當然感到非常沮喪。」
賈吉想打下屆WBC與2028洛杉磯奧運
儘管此次遺憾摘銀，賈吉對於代表國家隊出征的熱忱並未消減。當被問及未來的國際賽規劃時，這位洋基明星外野手堅定地回應：「只要有機會，我絕對想再次出賽。」
這番言論不僅預告了他可能回歸下一屆 WBC，更包含對 2028 年洛杉磯奧運的期待。隨著大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）近期釋出可能配合奧運中斷賽季的訊號，賈吉極有機會在自家主場挑戰奧運金牌，彌補本次經典賽的遺憾。
賈吉作為大聯盟頂尖巨星，他的表態將產生帶頭作用，吸引更多美籍球星投入未來的國際賽事。隨著委內瑞拉、日本等國實力日益壯大，賈吉率領的美國隊勢必將在下一屆賽事掀起更猛烈的「復仇風暴」。
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賈吉在本屆賽事中首度披上美國隊戰袍並擔任隊長，展現了強大的領導力。然而在與委內瑞拉的巔峰決賽中，擔任先發「第3棒、右外野手」的他，單場4打數掛零且吞下3次三振，未能助球隊逆轉戰局，最終只能眼送委內瑞拉奪下隊史首冠。
賈吉本屆大會共出賽7場，繳出27打數6安打、2支全壘打及5分打點的成績。他在賽後難掩失望地表示：「所有人聚在這裡並穿上這身球衣的唯一目標就是贏得金牌。因此，沒能達成目標理所當然感到非常沮喪。」
儘管此次遺憾摘銀，賈吉對於代表國家隊出征的熱忱並未消減。當被問及未來的國際賽規劃時，這位洋基明星外野手堅定地回應：「只要有機會，我絕對想再次出賽。」
這番言論不僅預告了他可能回歸下一屆 WBC，更包含對 2028 年洛杉磯奧運的期待。隨著大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）近期釋出可能配合奧運中斷賽季的訊號，賈吉極有機會在自家主場挑戰奧運金牌，彌補本次經典賽的遺憾。
賈吉作為大聯盟頂尖巨星，他的表態將產生帶頭作用，吸引更多美籍球星投入未來的國際賽事。隨著委內瑞拉、日本等國實力日益壯大，賈吉率領的美國隊勢必將在下一屆賽事掀起更猛烈的「復仇風暴」。