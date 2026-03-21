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2026世界棒球經典賽（WBC）日前正式落下帷幕，由「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍的美國夢幻隊，在冠軍賽以2：3惜敗委內瑞拉，連續兩屆屈居亞軍。面對外界指責美國隊在場上表現不如多明尼加、委內瑞拉等拉美球隊「有熱情」的質疑，賈吉今（21）日重返洋基春訓營時嚴正反擊，並表達了對於2028年洛杉磯奧運的強烈出賽意願。針對美國隊在比賽中情緒起伏較小、被部分媒體批評「看起來不快樂」的說法，賈吉在接受紐約媒體《SNY》採訪時直言：「每個人、每個國家的文化都不同。不把熱情表現出來，並不代表我們不熱愛這項運動。」他強調，美國隊球員是以沉穩的方式應戰，絕非對比賽不在乎。此外，賈吉也點出了WBC賽制與大聯盟球團限制的矛盾。他指出，許多投手受限於球團保護，僅能投特定場次，像是賽揚左腕史庫柏（Tarik Skubal）只投一場便離隊，守護神米勒（Mason Miller）也受到嚴格的限制，導致他在冠軍戰無法出賽。賈吉建議應討論將賽事改在球員狀態最佳的季中舉辦，以提升比賽品質與減少限制。作為美國隊隊長，賈吉在本屆WBC出賽7場，雖貢獻2轟、5打點，但在最關鍵的冠軍賽卻單場吞下3次三振、4打數盡墨，讓他備感壓力。今日重返洋基主場對戰金鶯的熱身賽，賈吉似乎還沒走出低潮，連續三個打席都遭到三振，包括6局下二、三壘有人的得分良機也未能建功。賈吉至今仍對於冠軍賽的失利感到沮喪且自責：「我們穿上這身制服唯一的目的就是贏得金牌，沒能達成目標，理所當然感到失望。」儘管本次屈居銀牌，33歲的賈吉並未喪志。根據大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）報導，賈吉已明確表示只要有機會，他絕對願意參加下一屆WBC賽事。更讓球迷興奮的是，他對於2028年洛杉磯奧運展現高度興趣，霸氣宣告：「如果有機會代表國家出征奧運，我一定會去。」