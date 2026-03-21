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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）於20日（台灣時間21日）正式公布各隊開幕戰先發投手名單。洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）確定由日本強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）擔綱重任，這也是他連續第二年為道奇隊開啟賽季。道奇球團今日同步公開山本由伸身穿「世界大賽冠軍紀念款」金緣球衣的帥氣身影，象徵衛冕軍出征的榮耀。根據道奇官方公開的照片，山本由伸身穿僅限上季冠軍球員才能穿著的特殊版球衣。與去年設計不同，今年胸前的「Dodgers」字體鑲上金邊，球帽上刻有兩顆星，象徵道奇隊對連霸的追求。山本由伸在照片中手持世界大賽冠軍獎盃，流露出王牌投手的自信。山本由伸預計將於3月26日（台灣時間27日上午9時30分）在道奇球場的主場開幕戰中先發，對手為亞利桑那響尾蛇（Arizona Diamondbacks）。響尾蛇原定先發投手凱利（Merrill Kelly）因傷缺陣，改由王牌右投蓋倫（Zack Gallen）披掛上陣。這將是蓋倫連續第四年擔任開幕戰先發。除了山本由伸，今年多位轉戰美職的日本球星也將迎來關鍵首戰，村上宗隆（芝加哥白襪）26日首戰密爾瓦基釀酒人，將正面對決投球時速高達104.3英里（約167.8公里）的怪物右投米吉歐羅斯基（Jacob Misiorowski）。岡本和真（多倫多藍鳥）預計於27日對陣奧克蘭運動家，迎戰曾代表多明尼加出征WBC的強投塞維里諾（Luis Severino）。小熊雙星今永昇太與鈴木誠也所屬的芝加哥小熊，則由左投波伊德（Matthew Boyd）於26日對陣國民隊時先發。