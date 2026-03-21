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瞄準世界大賽三連霸的洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），目前正在春訓進行最後衝刺。然而，相對於大谷翔平與山本由伸穩定的調整進度，後援防線卻出現一些問題。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日公開點名老將投手崔南（Blake Treinen），重砲抨擊其表現「完全不像本人」，並暗示若狀態持續低迷，這位昔日的救火英雄可能無緣開季名單。崔南曾是道奇牛棚最穩定的戰力，2021至2024年間防禦率均維持在「1字頭」的頂尖水準。然而，步入2026年春訓後，他的狀態卻出現斷崖式下滑。截至當地時間19日，崔南出賽6場僅投5局，就挨了7支安打（含1轟）、狂失6分，防禦率高達 10.80。反觀去年同樣表現低迷的史考特（Tanner Scott），今年春訓已繳出6.1局無失分的優異成績，兩人的表現形成強烈對比。根據道奇專業媒體《Dodgers Way》報導，總教練羅伯斯在受訪時語氣嚴厲，毫不留情地表示：「我在他身上感受不到自信。最近3、4場比賽，他完全沒有投出我們期待的水準。」羅伯斯進一步指出，崔南目前的困境並非源於去年的右前臂傷勢，這更讓教練團感到困惑，「他現在的控球問題，真的非常『不像他』……據我所知，投手教練普萊爾（Mark Prior）也有同樣的感覺。」媒體分析，雖然崔南憑藉過往資歷極大機率仍會進入開季名單，但道奇球團的耐心正逐漸耗盡。由於休賽季補進了明星後援迪亞茲（Edwin Diaz），加上潛力新人德雷爾（Jack Dreyer）、卡斯帕里斯（Ben Casparius）以及羅伯萊斯基（Justin Wrobleski）等人都展現了在大聯盟立足的實力，道奇在調度上擁有充足的籌碼。若崔南無法在合約最後一年找回準心，這位曾帶領球隊度過多次季後賽危機的功臣，恐怕將面臨被踢出名單、甚至無緣踏上道奇球場投手丘的命運。