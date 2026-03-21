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▲唐西奇單場30投18中，攻下個人生涯第二次60分，成為NBA史上第五位達成「60分、5抄截」神蹟的球員，比肩喬丹（Michael Jordan）與艾佛森（Allen Iverson）。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）球星唐西奇（Luka Doncic）近期陷入與未婚妻高特絲（Anamaria Goltes）的婚變及監護權官司，但他將私人情緒轉化為球場動力。在昨日對陣邁阿密熱火的比賽中，唐西奇狂砍60分、7籃板、5抄截，帶領球隊以134：126反客為主，豪取八連勝。根據《ESPN》及《TMZ》報導，27歲的唐西奇本月證實已與交往多年、從16歲便開始約會的未婚妻高特絲分手。雙方目前正為了兩名女兒Gabriela與Olivia的監護權及扶養費展開法律攻防。據悉，高特絲在去年5月搬回歐洲後，便拒絕讓長女回到美國，唐西奇甚至在去年12月次女出生時，於斯洛維尼亞的醫院與對方發生爭執並驚動警方。唐西奇在聲明中表示：「我深愛我的女兒，我已盡一切努力想讓她們賽季期間留在美國陪我，但這無法實現，因此我做出了終止訂婚的艱難決定。」儘管私生活處於「雲霄飛車」般的動盪，唐西奇在球場上卻進入了極致狀態。今日他單場30投18中，攻下個人生涯第二次60分，成為NBA史上第五位達成「60分、5抄截」神蹟的球員，比肩喬丹（Michael Jordan）與艾佛森（Allen Iverson）。更令人驚嘆的是他的續航力，在過去24小時內（背靠背對陣火箭與熱火），唐西奇合計狂攬：總得分：100分總數據：16籃板、13助攻、6抄截投籃表現：55投30中，真實命中率高達72%賽後，唐西奇談到如何在凌晨5點才下榻飯店的情況下打出瘋狂表現：「我身體確實累壞了，但更多的是精神上的疲憊。就像總教練瑞迪克（JJ Redick）說的，這是一場心理戰，你必須告訴自己並不累。」談到與41歲老將詹姆斯（LeBron James）的合作，唐西奇笑著表示：「感覺棒極了！能親眼見證他（背靠背大三元）打出這樣的比賽，簡直不可思議。」詹姆斯此役貢獻19分、15籃板與10助攻，兩人展現了極佳的化學反應。隨著八連勝的達成，季初飽受傷病與防守質疑的湖人隊，再次回到總冠軍的討論焦點中。唐西奇在連勝期間場均40.9分的恐怖表現，證明了即便場外紛擾不斷，他依然是目前聯盟最具主宰力的球員。