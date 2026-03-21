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衛冕軍道奇在簽下大都會守護神迪亞茲（Edwin Díaz）、強打塔克（Kyle Tucker）後，持續針對投手群做補強，根據《Sportsnet》報導，道奇簽下28歲左投艾倫（Logan Allen）。原本本季即將為墨西哥聯盟蒂華納公牛隊效力的艾倫，在經典賽交出好表現之後成功獲得道奇球團親睞。上季效力NC恐龍時，艾倫出賽32場，繳出7勝12敗、防禦率4.53、149次三振的成績。雖然勝場數不理想，但在上半季表現穩定，防禦率僅3.10，並以隊內最多投球局數扛下輪值主力。不過因球威不足導致穩定性不佳，下半季防禦率暴漲至7.04。季後在對三星獅隊的外卡決定戰第2戰中，他繳出6局僅被敲1安、4保送、5三振、失2分的優質先發，但仍無法改變戰局。球季結束後，NC未與他續約，成為自由球員後也未獲其他韓職球隊網羅。艾倫在休賽季持續訓練，他在冬季減重約15.9公斤。KBO官方資料顯示他身高186公分、體重105公斤。除了減重，他也加強變速球的訓練，積極備戰WBC。艾倫表示：「準備WBC就像準備世界大賽一樣，我對WBC的期待甚至超過自己會加入哪支球隊。我非常期待代表加拿大出賽。」他也強調希望藉此舞台證明自己：「比起在球探面前牛棚投球，我更想在最大舞台上展現實力。」在小組賽加拿大對巴拿馬的比賽中（9日），艾倫完成第9局最後一個出局數，對波多黎各（11日）則擔任第二任投手，主投3局僅被敲1安、無四死球、2三振、失1分，拿下中繼成功，幫助加拿大以3比2獲勝。他的好表現也成功引起了道奇球團的關注。艾倫於2015年選秀第8輪獲得波士頓紅襪隊指名，之後效力過聖地牙哥教士隊，並於2019年完成大聯盟初登板。此後曾效力克里夫蘭守護者隊、巴爾的摩金鶯隊與亞利桑那響尾蛇隊。截至2024年，他在大聯盟累積45場出賽（15場先發），戰績5勝11敗，另有1次救援成功、1次中繼成功，防禦率5.79。新球季他將從道奇3A奧克拉荷馬市出發，爭取升上大聯盟的機會。