多倫多藍鳥超新星耶薩維奇（Trey Yesavage），在去年開季從1A出發，一路上升直至九月在大聯盟初登板，一路協助藍鳥挺進世界大賽。這位藍鳥新星卻在開季面臨到肩部夾擠症候群影響，無法趕上開季。

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去年賽季驚人成長
在去年開季從1A出發，一路上升直至九月在大聯盟初登板，就繳出五局、9Ｋ、失一分的好成績，寫下藍鳥隊史菜鳥投手初登板單場最多三振紀錄。更在季後賽時扛起重任，在5場先發中拿下3勝1敗、防禦率3.58，累積39次三振。其中世界大賽第五戰對衛冕軍戰洛杉磯道奇，主投7局狂飆12次三振，展現強大壓制力。

總教練透露受傷情況
將進入第一個完整大聯盟賽季的耶薩維奇，卻因為肩部夾擠症候群影響，將從傷兵名單開季，總教練施奈德（John Schneider）透露，耶薩維奇在報到春訓時就帶著傷勢，但目前恢復進度順利，預計一週內可進入牛棚練投階段，逐步拉回比賽節奏。

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