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底特律活塞（Detroit Pistons）今（21）日於主場擊敗金州勇士後，正式宣告成為NBA美國職籃（National Basketball Association）本賽季東區首支鎖定季後賽席位的球隊。這支曾在兩年前寫下聯盟最差戰績的球隊，如今以51勝19 敗的傲人戰績領跑東區，展現了令人驚嘆的重建成果。儘管今日活塞隊缺少了當家球星康寧漢（Cade Cunningham，肺部傷勢）以及替補中鋒史都華（Isaiah Stewart，小腿拉傷），但陣中多點開花，完全壓制了勇士隊的反撲。中鋒杜倫（Jalen Duren）僅出賽 21 分鐘便高效轟下全隊最高的23分。詹金斯（Daniss Jenkins）全能演出繳出 22 分、8 助攻與 7 籃板。湯普森（Ausar Thompson）防守端表現極其出色，送出生涯新高的7次抄截。活塞隊的轉型堪稱 NBA 典範。僅在兩年前（2023-24 賽季），他們還以14勝68敗墊底；去年他們大幅進步30勝，以44勝38敗、東區第6名之姿重返季後賽。本賽季活塞隊更進一步，目前領先第二名的波士頓塞爾提克（Boston Celtics）達4.5場勝差，極有機會衝擊單季60勝並奪下東區龍頭寶座。隨著今日的勝利，活塞隊確保了本季排名將不低於東區第6名，成功跳過附加賽直接晉級。目前全聯盟僅有西區的奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺先於活塞鎖定席位。儘管剩餘賽程較為艱難，但以活塞隊目前的氣勢與防守強度，已成為各界看好奪下東區冠軍的熱門球隊。