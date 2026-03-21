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NBA例行賽持續進行，休士頓火箭隊在主場展現強大火力，靠著首節與第三節兩波關鍵攻勢拉開比分，最終以117比95大勝亞特蘭大老鷹隊。火箭成功終止2連敗，同時也中斷老鷹近期氣勢如虹的11連勝。此役火箭展現團隊進攻優勢，杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高25分並送出6次助攻，成為球隊致勝關鍵。史密斯（Jabari Smith Jr）貢獻23分、9籃板，在外線與禁區皆有穩定發揮。此外，申京（Alperen Sengun）繳出15分、9籃板、10助攻的成績，串聯全隊攻勢，謝潑德（Reed Sheppard）與湯普森（Amen Thompson）也各自拿下14分，顯示火箭此戰多點開花，進攻端難以防範。比賽前兩節雙方仍有來往，火箭半場僅以62比54領先。不過第三節成為勝負分水嶺，火箭在杜蘭特帶領下打出一波猛烈攻勢，迅速將比分差距擴大至20分以上。外線方面，謝潑德與湯普森J接連命中三分，搭配快攻與內線得分，三節打完火箭已以101比76遙遙領先。進入第四節後，火箭再打出9比0開局，最大領先來到34分，比賽提前進入垃圾時間。老鷹方面，沃克四世（Lonnie Walker IV）攻下21分為全隊最佳，麥凱倫（CJ McCollum）貢獻17分，里薩謝（Zaccharie Risacher）與強森（Jalen Johnson）也都有雙位數得分。然而老鷹防守端無法限制火箭多點進攻，尤其第三節失分過多導致比賽失控，最終吞下敗仗，11連勝也就此畫下句點。