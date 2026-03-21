我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）結束後，世界大賽MVP山本由伸回到道奇持續備戰賽季，今（21）日進行開幕戰前最後一次登板，面對教士繳出5局無失分好投，狂飆7次三振、用超狂表現回歸道奇。今日亞利桑那溫度高達38度，山本由伸頂著烈日，在第一局登板就接連三振三名打者，合計五局的投球中飆出了七次三振、無失分，僅被擊出三支安打、丟出一次保送，最快球速來到97.4英里（約157公里）展現了完美的狀態，為下週開幕戰做好充分的準備。根據日媒報導，山本由伸賽後受訪時表示：「各種想嘗試的內容都有嘗試，開局的狀態也不錯，整體來說我覺得很好。」對於「嘗試的內容」他回應：「像是搶好球數以及決勝球，利用各種球路都能讓打者出局，即使在有跑者的情況下也能冷靜投球，這點讓我覺得很好。」對於WBC出賽是否對調整有正面影響，山本表示：「能夠帶著那樣的緊張感站上投手丘，我覺得是讓自己向上提升一個階段的契機，也是非常好的機會。」山本將在台灣時間27日對上響尾蛇的開幕戰中登板，連續第二年擔任揭幕戰先發投手。上賽季開幕戰在東京巨蛋舉行，而今年他將在道奇球場登場。山本對此表示「我想那裡的氣氛會不一樣，我真的很期待。這將是我連續兩次奪得冠軍後第一次見到球迷，所以我非常期待，」他表達了自己的期望