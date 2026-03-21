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揮別長達一年半的國際賽空白，台灣「拳后」林郁婷重返擂台之路傳來重大喜訊。世界拳擊聯盟與中華民國拳擊協會於今（21）日同步證實，經過嚴謹的醫療申訴與專家審查，正式判定林郁婷具備參加女子組賽事的資格。這名巴黎奧運金牌得主，確定將於3月29日在蒙古舉行的亞洲拳擊錦標賽披掛上陣，睽違18個月再度踏上國際正式舞台。此次爭議起因於世界拳總（WB）在2025年8月頒布的性別參賽新政。該政策要求所有年滿18歲的選手須進行一次性的PCR遺傳物質檢測，針對SRY基因（Y染色體指標）進行偵測。當時林郁婷因檢測程序與數據認定，一度面臨停賽困境，甚至錯過2025年的世界錦標賽。中華拳協隨即啟動申訴程序，並提交由國內醫學權威整理的詳細醫療報告與生理數據。WB醫學委員會在歷時半年的深度審查後，發函確認林郁婷「自出生即為女性」，判定其完全符合女子組參賽標竿。世界拳總秘書長迪倫（Tom Dielen）在聲明中表示，這段審核過程對選手及中華台北拳擊協會而言極其艱難。迪倫強調：「我們非常讚賞中華拳協處理申訴的專業方式，他們高度認可並遵守世界拳總為了維護體育誠信與安全所制定的政策。」這番發言不僅為林郁婷的正當性背書，也暫時修補了國際組織與台灣體壇在過去一年間的緊張關係。年屆30歲的林郁婷，在2024年巴黎奧運無懼場外流言干擾、勇奪金牌，展現出強大的心理素質。過去一年多雖然無法參加國際正式賽，但她仍持續在國內賽事維持體能與手感。中華拳協理事長許明杰表示，這對台灣拳擊界是振奮人心的喜訊，林郁婷目前如釋重負，正全力備戰3月29日至4月10日於蒙古烏蘭巴托舉行的亞錦賽，中華拳協也已經完成相關報名程序。相較於林郁婷順利回歸，同樣捲入爭議的阿爾及利亞名將克莉芙（Imane Khelif）目前動向仍未定。許明杰進一步強調，林郁婷的回歸象徵著台灣拳擊在國際舞台上堅韌不拔的精神，並感謝WB在維護公平競技前提下，對運動員權益所展現的專業與重視。