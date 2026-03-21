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▲主播吳中純的老公梅聖旻提到愛妻忍不住哽咽。（圖／記者邱曾其攝）

前主播吳中純罹患淋巴癌病逝，告別式在今（21）日舉行，老公梅聖旻遵循其生前心願不收奠儀，以溫馨簡單的方式送她最後一程。現場氣氛哀戚，藍綠白各界政商人士紛紛送花環致意。女兒梅嬿翎含淚致詞表示，媽媽直到最後仍努力想活下來，但媽媽真的太累了，家屬們在經過掙扎後才不捨做出放手的決定，並哽咽對母親說：「希望來世我們角色互換，讓我好好照顧妳」，表示從現在開始她不再懼怕死亡，因為到了那天，就是和媽媽相遇的第一天，真情告白令在場親友動容落淚。吳中純因罹患T細胞淋巴癌，於2月25日辭世，享年56歲。告別式於台北市第二殯儀館懷愛館舉行，採基督教儀式進行，現場未設傳統遺照，改為播放她生前影像，四周擺滿白色花籃，氣氛莊重而溫馨。政商人士不分藍綠白都紛紛送上花籃致意，包括賴清德、張善政、柯文哲等人。親自到場的人數眾多，場地臨時加設座位仍座無虛席，足見她生前的好人緣。女兒梅嬿翎不僅親自彈奏《奇異恩典》送別母親，還在致詞時哽咽表示，媽媽一直很努力想活下來，但真的太累了，經過掙扎後才不捨做出放手的決定。她也動情喊話，未來不再害怕死亡，「因為到了那一天，就是和媽媽再次相遇的第一天」，更說希望來世能角色互換，換她好好照顧媽媽，字句真摯令人鼻酸。老公梅聖旻細數吳中純在工作與家庭中的付出，感慨她將一切打理得井然有序，甚至連她親手做的「主播茶葉蛋」都讓同事難忘，然而那個味道是老婆的愛，自己無論怎麼做都做不出來一樣的味道。至於妻子生病到後事安排，彷彿冥冥中都有對方在指引，讓一切順利完成。他坦言至今仍未夢見妻子，但他聽說至親剛離開時不太會入夢，語氣中滿是思念與不捨。梅聖旻提到妻子生前愛交朋友，不希望親友有經濟負擔，因此決定不收奠儀，整體喪葬費用約30萬元，也都在可負擔範圍內。吳中純母親面對「白髮人送黑髮人」悲痛萬分，僅盼女兒無病無痛、安心離開。梅聖旻也不忘向亡妻承諾：「妳不用擔心，我會照顧好女兒和媽媽，我們不會忘了妳，希望妳在天上自由快樂。」告別式最後在溫柔與不捨的氛圍中落幕，家屬也表示，後續將採花葬方式，讓她回歸自然，走完人生最後一程。