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超級300系列的法國奧爾良羽球大師賽（Orleans Masters）男單賽事傳來爆冷消息。世界排名第6、位列大會頭號種子的「台灣一哥」周天成，於台灣時間今（21）日凌晨在8強戰對上年僅19歲、世界排名第71的中國小將胡哲安，在先拿下一局的領先優勢下遭到逆轉，最終以局數1：2吞敗，無緣晉級4強，也錯失了今年首度闖進準決賽的機會。現年36歲的周天成，本週狀況原本相當出色，先後擊退泰國名將王高倫（Khosit Phetpradab）與印尼強敵金廷（Anthony Sinisuka Ginting）挺進8強。今日面對小將胡哲安，周天成首局展現經驗優勢，在4：4平手時發動一波10：2的猛攻拉開差距，順利以21：12先馳得點。然而比賽進入第二局後陷入白熱化，雙方互有往來、僵持不下，周天成在關鍵時刻一度追成18：18平手，卻被胡哲安連拿3分，以18：21丟失該局。進入關鍵第三局，周天成體力面臨考驗。開局雖曾追至7：7平手，但隨後胡哲安打出一波8：2攻勢，將比分拉開至15：9。儘管「天哥」在局末展現頑強韌性，從11：18一度連追4分，但最終仍無力回天，以16：21落敗。兩人鏖戰長達77分鐘，周天成遺憾止步8強。除了周天成外，另一名台灣男單好手蘇力揚同樣在8強戰遭遇苦戰，以14：21、15：21不敵法國地主希望拉尼耶（Alex Lanier），同樣於8強止步。在男單全軍覆沒之際，台灣女雙組合傳來捷報。林芷均與楊筑云展現絕佳默契，歷經三局大戰逆轉擊敗地主第一女雙，順利挺進4強。周天成接下來將持續調整狀態，為後續賽事做準備。