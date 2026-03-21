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金州勇士於今（21）日客場挑戰底特律活塞，最終以101：115敗下陣來。然而比輸球更令球迷憂心的是，陣中兩大禁區大將克里斯塔普斯·波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與艾爾·霍福德（Al Horford）皆在比賽中出現傷情。賽後勇士總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）接受採訪，針對球員傷勢與比賽走勢做出說明，證實波爾辛吉斯下一場比賽對亞特蘭大老鷹的比賽可能不會出戰。針對波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的狀況，科爾表示賽後已與球員本人見面。科爾透露：「他說是背部開始發緊，隨後在一個回合中手部被打到，背部又被頂了一下，導致傷勢加重。」儘管波爾辛吉斯目前仍能走動，但科爾坦言，對於明（22）日背靠背對陣馬刺的比賽，波爾辛吉斯是否能出戰仍充滿變數。此外，老將霍福德（Al Horford）也傳出傷訊。科爾觀察指出，霍福德看起來像是手腕受傷，但截至賽後採訪為止，尚未與隊醫進行深入溝通，詳細傷情仍有待進一步檢查。至於陣中核心德雷蒙德·格林（Draymond Green）在比賽末段下場休息，科爾則澄清並無大礙，純粹是考量到背靠背行程，讓他提前休息備戰明日賽事。波爾辛吉斯本人受訪時則表示，自己第一節的時候背部肌肉就緊繃起來了，賽後仍然感覺僵硬，稱此狀況為背部痙攣。與科爾的說法相同，她自認傷勢並不嚴重，但「可能」無法參加明晚在亞特蘭大的比賽。談到比賽轉折點，科爾直言波爾辛吉斯的離場對士氣與戰術執行造成極大衝擊。他分析道：「上半場我們還能咬住比分，但他下場後，我們失去了一名『空間型五號位』。面對防守強悍的活塞，我們很難再拉開進攻空間。」科爾也稱讚了活塞隊的表現，特別是奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）在持球防守上的破壞力。他指出，下半場局面完全失控，對方的運動能力與速度給予勇士極大壓力，導致失誤頻傳。「一開始的失誤多半是我們自己的決策問題，但隨著比賽進行，對方的防守壓力讓情況變得更糟。」科爾無奈表示，賽前感覺原本不錯，最終的結果令人失望。勇士隊目前必須儘速調整，並密切觀察兩大長官的身體狀況，以應對接下來密集的賽程。