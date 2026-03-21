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克里夫蘭守護者隊今（21）日針對新賽季外野陣容進行重大調整，宣布將外野手瓊斯（Nolan Jones）移出40人名單，並將新秀哈賓（Petey Halpin）下放3A。這項人事異動讓開季外野席次的競爭更趨白熱化，其中在世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼的台美混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），正陷入關鍵的卡位戰。守護者隊去年11月才與瓊斯簽下1年200萬美元（約新台幣6407萬元）的合約以避免薪資仲裁，但在春訓評估後，球團決定不將他納入開幕戰的計畫中。由於瓊斯已經沒有下放選擇權，球團只能將他轉為小聯盟合約。具備3年大聯盟資歷的他，目前面臨留隊重拾狀態或拒絕下放、投入自由市場的抉擇。總教練沃特（Stephen Vogt）對此表示：「我們依然相信瓊斯的影響力，只是很遺憾他無法在開幕戰與我們同行。我們真心希望他留下來，找回過去那種足以左右勝負的攻守身手。」瓊斯的離隊與瓦雷拉（George Valera）預計因傷缺陣，讓目前還沒進到40人名單的費爾柴德看見曙光。根據官網分析，守護者外野前三席預計由史蒂文關（Steven Kwan）、頂級新秀德勞特（Chase DeLauter）及馬丁尼茲（Angel Martínez）搶佔，最後一席將由費爾柴德與內外兼修的凱佛斯（CJ Kayfus）對決。費爾柴德最大的優勢在於他的「右打」身分，能與隊中偏多的左打形成互補，且生涯對決左投數據優異。然而，他近期在熱身賽陷入小低潮，自16日對運動家開轟後，近8個打數未能敲安並吞下5K，目前春訓打擊率暫降至0.190，能否在開季前調整回神將是關鍵。在日前剛落幕的經典賽中，費爾柴德是中華隊唯一的混血好手，他在4場比賽中轟出2支關鍵的全壘打，攻擊指數（OPS）高達1.188，優異表現不僅圈粉無數，更證明他具備立足大聯盟的長打實力。儘管今日對陣西雅圖水手的比賽費爾柴德未排入先發，但他靈活的守備位置與經典賽累積的抗壓性，仍是守護者教練團考量開季名單時的重要籌碼。