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中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，「黃衫軍」中信兄弟目前在官辦熱身賽以4勝2敗暫居龍頭，明日將有部分二軍球員啟程赴墨西哥，參加參加BCL（Baseball Champions League） 賽事。兄弟總教練平野惠一表示，能去海外交流就是大事，希望年輕選手去BCL好好加油，「期待大家在墨西哥的表現。」兄弟昨日雖然以3：5吞敗，但比賽最後2局從雄鷹牛棚手中追回3分，讓雄鷹嚇出一冷汗，賽後兄弟總教練平野惠一表示，雖然開局就一路落後，但仍有許多球迷待到最後，團隊在比賽後段有打出讓球迷開心的比賽，並點名小將黃鈞麟的清壘二壘安打非常漂亮。除了備戰新球季到來，兄弟有部分二軍選手將於明日啟程前往墨西哥，參加BCL 賽事，平野指出，相信選手們帶著好的感覺出發，期待且希望子弟兵能在墨西哥有好表現。平野強調，只要能去海外交流，就是很重要的事情，「雖然想要讓他們到最後一刻都競爭開季名額，但球隊的目標明確，是一邊養成兼顧戰績，不管球團、教練團都朝這方向前進，希望多點進步，期待大家在墨西哥的表現。」此役兄弟征戰墨西哥的球員除了年輕新秀，26歲新加盟的洋投馬奎爾（Angel Macuare）也將隨隊出征，馬奎爾在 2016 年以國際自由球員身份加盟休士頓太空人隊後，曾多次入選《Baseball America》與《FanGraphs》的太空人體系前 40 大新秀，被視為極具潛力的農場新血。馬奎爾表現最突出的便是優異的奪三振能力，在其8年的小聯盟生涯中，合力飆出372次三振，K/9值長期維持在9以上的頂尖水準。