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底特律活塞於今（21）日主場迎戰金州勇士，最終以115：101成功捍衛主場。活塞禁區大將杰倫·杜倫（Jalen Duren）展現極強統治力，全場出賽21分鐘，以12投8中的高效率轟下23分、6籃板，徹底主宰禁區；反觀勇士核心前鋒德雷蒙德·格林（Draymond Green）此役手感冰冷，全場得分掛零。儘管場上對抗激烈，杜倫賽後仍對格林表達高度敬意。本場比賽活塞在進攻端展現多點開花的氣勢，特別是杰倫·杜倫在內線的破壞力讓勇士防線吃足苦頭。他不僅個人攻下23分，更在對位中讓防守悍將德雷蒙德·格林無所適從，格林整場比賽不僅未能得分，在籃板與防守端也難以限制杜倫的發揮。賽後採訪時，記者提到格林曾稱讚杜倫更能善用身體優勢，杜倫對此表示這份認可意義重大：「Draymond是冠軍、是傳奇，更是未來的名人堂球員。能得到他的認可並看到我的成長，對我來說非常重要。」杜倫強調，他與隊友們的上限都很高，將會持續追求進步。隨著今日贏球，活塞也正式鎖定季後賽席位。杜倫認為球隊能從前幾年的低谷翻身，關鍵在於團結與堅持，「最重要的是大家一直團結在一起，即便有人受傷，我們也保持『下一個人頂上』的心態。」他特別提到，球隊近期更強調分享球與轉移球，即便核心成員缺陣，也能透過更多跑動與空切創造進攻空間。談到本季個人持球進攻能力的提升，杜倫展現十足霸氣。他表示這並非偶然，而是長時間努力的結果，「當我處在最佳狀態時，我覺得聯盟裡沒有多少內線能防住我。」目前活塞暫居東區第一，對於是否在意例行賽龍頭寶座，杜倫坦言：「主場優勢對我們很有幫助，但我們不會過度糾結排名，現階段專注於贏球、保持健康並持續進步才是首要目標。」活塞隊從過去的重建期走到今日領跑東區，展現出的韌性與團隊籃球，已讓他們成為今年季後賽不容忽視的勁旅。