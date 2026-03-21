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▲李玉璽和粉絲相約到海邊撿垃圾，他表示粉絲都很專心撿垃圾，不是來看偶像，這讓他很感動。（圖／晴空鳥提供）

在2025年迎來人生與事業雙豐收的李玉璽，不僅順利完成婚姻大事、開心升格人夫，近期更推出寫給太太的浪漫求婚曲〈剛剛好〉。不過，本月底將迎來婚後首個生日的他，並沒有選擇與老婆大肆放閃慶祝，而是選擇延續8年的傳統，號召粉絲一起到海邊撿垃圾淨灘。重回第一次舉辦公益活動的海岸，讓他直呼滿滿回憶湧上心頭，但看著眼前的景象，他也不禁感慨吐露無奈心聲：「唯一沒變的，就是海邊還是一樣髒。」自2019 年、26歲生日開始，李玉璽就和粉絲約定每年生日都要一起做公益。今年邁入第8次公益生日會，他再次回到海邊舉辦淨灘，一邊撿垃圾、一邊和粉絲聊天。看著許多從第一次淨灘就一路參與到現在的粉絲，他表示：「經過了時間，大家都長大了。」談到多年來最印象深刻的生日禮物，李玉璽表示，這個公益傳統能夠持續延續，就是最棒的禮物。最讓他感動的是粉絲參與的態度：「大家真的是來好好做公益的，不會一直拿著手機要拍照。」他驕傲表示，看著大家專注投入淨灘或照顧特教生，而不是只圍在他身邊，這讓他非常感動，也覺得這個生日習慣非常值得繼續堅持下去。同時，他也藉機呼籲大眾要愛惜大自然，「自己的垃圾記得自己帶走」。最近李玉璽在生活與工作上都迎來了全新階段。談到婚後的第一個農曆年，他表示，以前如果沒有提早開工，過年常常一路睡到中午，但今年特別不一樣：「多了一個家可以回，也有了自己的家，和家人關係變得更好，一切都很好。」近期他推出的求婚曲〈剛剛好〉得到好評，他甜蜜表示，這首歌是專門寫給太太的作品，創作過程非常純粹，「就是把自己的感受寫出來，太太聽了開心最重要。」有趣的是，他透露有朋友第一次聽到這首浪漫情歌時，竟然感動到當場落淚，讓他感到相當意外。升格人夫，李玉璽的事業腳步依然不停歇。繼戲劇《師大公園地下社會》與綜藝《星廚之戰》、《鴻門家宴》後，他接下來將開著餐車環島拍攝全新節目《開火開伙》，4月則會投入舞台劇《婚內失戀》的演出，緊接著還要進劇組拍戲。面對上半年幾乎全滿的工作行程，他充滿幹勁地笑說：「感覺很棒！」至於今年的生日願望，李玉璽表示其實很簡單，就是希望大家身體健康、心理健康，也期許自己在生活、事業與各種關係中，都能找到最好的平衡。