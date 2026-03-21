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效力於洛杉磯道奇隊的日籍強投山本由伸，於今（21）日在亞利桑那州對戰聖地牙哥教士隊的熱身賽中先發上陣。山本展現了極佳的競技狀態，主投5局僅被敲出3支安打，狂飆7次三振且無失分。完美的內容不僅獲得美國媒體一致好評，也為即將在台灣時間27日擔綱開幕戰先發投手的任務注入強心針。即便比賽開打時氣溫高達40°C，山本由伸首局便以連續3次三振震撼教士打線。第2局雖面臨一、二壘有人的危機，但他臨危不亂，再度連飆2次三振化解攻勢，前3局就送出多達7次三振。隨後兩局山本雖然各讓一名跑者上壘，但隨即展現精準的控球誘敵，連續製造兩次內野雙殺打，最終以68球完成5局投球，帶著無失分的完美成績退場。山本由伸的精采表現讓道奇隊媒驚嘆不已。專門媒體《Dodgers Beat》形容山本今晚狀況絕佳，「簡直像壽司師傅一樣精準地切開對手打者」；另一媒體《Dodgers Nation》則直言，道奇隊的王牌已經為2026年賽季的大爆發做好了準備，這就是開幕戰前最理想的最終調整。山本由伸在賽後表示對整體狀態感到滿意：「嘗試了各種想試的東西，開局很順，在壘上有人的情況下也能冷靜應對。」當被問及剛結束的世界棒球經典賽（WBC）是否影響開季的調整時，山本認為經典賽的高張力反而是好事：「在那種緊張感下登板，是一個能讓自己提升到下一個層級的好機會。」去年道奇在東京進行開幕戰，今年山本將於27日對決響尾蛇隊，他對此充滿期待：「（在世界大賽達成二連霸後）這是我第一次在洛杉磯主場球迷面前亮相，非常期待那樣的氛圍。」