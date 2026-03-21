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現效力於紐約洋基的外野手多明格斯（Jasson Domínguez）本次春訓表現相當搶眼，14場出賽繳出3成25打擊率，包含2支二壘安打、3發全壘打、10分打點以及3次盜壘。然而在外野競爭激烈的洋基多明格斯的好表現，最終未能擠進開季大聯盟名單內。球隊去年向中外野手葛里沙姆（Trent Grisham）開出2202.5萬美元合格報價，並在今年1月與貝林傑（Cody Bellinger）簽下6年長約，進一步壓縮外野空間。此外賈吉（Aaron Judge）近4年已拿下3座MVP，史坦頓（Giancarlo Stanton）預計以指定打擊身分開季，球隊也傾向保留對左投表現優異的葛里楚克（Randal Grichuk）作為替補外野手，多明格斯的先發機會減少。對於這樣的結果，多明格斯受訪時表示：「就像我在春訓開始前說過的，我就是一天一天來，努力做好自己的工作；到頭來無論最後做出什麼決定，那都不是我能控制的，我只是試著一天一天過，看看會發生什麼事。」總經理凱許曼（Brian Cashman）在春訓期間也曾直言：「我會讓多明格斯獲得每日穩定出賽，才符合他的最佳利益。」顯示球團傾向讓他在小聯盟持續累積打席與經驗。