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▲吳以涵曬出自己錄取大學的通知。（圖／IG@wuyihan_1209）

童星吳以涵2019年在夯劇《俗女養成記》中飾演童年版「小嘉玲」走紅，靈氣十足生動的演技讓她「國民童星」之一，而那古靈精怪的小女孩已經18歲了！她透過繁星推薦的方式錄取東吳大學法律系，消息曝光後掀起網友驚呼：「小嘉玲真的長大了！」吳以涵昨（20）日在社群平台開心曬出大學錄取通知，透露自己用繁星推薦順利上岸東吳大學法律系，她感性寫下「人生一場，不負自我；凡所堅持，皆成光影」字裡行間可以看見她對大學生活的憧憬，讓粉絲感動直呼「不只會演戲，還超會讀書！」回顧吳以涵的演藝歷程，她4歲開始拍攝廣告，之後踏入戲劇圈，曾出演《終極惡女》、《一千個晚安》、《大時代》、《炮仔聲》、《姊妹們追吧》等戲劇，不過真正讓她打開知名度的，是《俗女養成記》中飾演女主角陳嘉玲的童年時期「小嘉玲」，靈動的演戲讓許多觀眾印象深刻。不僅如此，吳以涵當時還靠《俗女養成記》入圍金鐘獎「迷你劇集電視電影女主角獎」，小小年紀的她和「大嘉玲」謝盈萱牽手走上紅毯，成為全場焦點，不過近年來她逐漸減少演藝活動，把更多時間留給學業，僅在學業空閒時間才接演作品，如今順利錄取東吳大學法律系，吳以涵不只透過演技留下深刻印象，學業也交出漂亮成績單，展現只屬於自己的「養成記」。