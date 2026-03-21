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▲Tizzy Bac《說出我的名字》最終限定場「ACOUSTIC LIVE」5月9日在SUB LIVE開唱。（圖／相信音樂提供）

Tizzy Bac《說出我的名字》巡迴演唱會自台北一路唱進台中、高雄、北京、上海，累積 16 場演出場場爆滿，口碑熱烈延燒！不僅巡演大熱，他們近年跨足影視圈的成績也相當亮眼，接連為 Netflix 冠軍影集《童話故事下集》與《死了一個娛樂女記者之後》打造主題曲，皆掀起高度話題。在歌迷不斷敲碗下，Tizzy Bac 終於驚喜宣布加碼，將於5月9日推出最終限定場，3月29日在拓元售票系統開搶，主唱惠婷幽默表示，這次會以不插電形式演唱，就像素顏一樣赤裸。歷經一整輪的巡演，這場最終加碼演出對Tizzy Bac而言是一場極大的自我挑戰。演唱會將首度以整張專輯為概念，採用 ACOUSTIC（不插電）的形式，讓聲音回到最直接、純粹的狀態。主唱惠婷幽默形容，這樣的演出就像卸下了燦爛的聲光效果，「如果原本像是穿著華麗的衣服、站在完整舞台上，那現在就像是『素顏』狀態。」當音樂褪去華麗包裝，對團員的身心狀態也是一種考驗。談到私下如何維持節奏與放鬆，鼓手前源偏好獨處，透過煮飯、爬山讓自己沉澱；惠婷則喜歡「跑咖」喝咖啡，或是整理石頭收藏來靜心。相較於過去全速運轉的拼勁，Tizzy Bac笑說現在更懂得適時充電：「以前可能是一路衝到底，現在發現很需要隨時補電一下，可能是電池健康度沒有那麼好了，哈。」此外，惠婷也大方分享自己的「社恐」心聲，笑稱面對人群也是一種挑戰，比起直接交流，她更習慣透過創作與大家對話。她還幽默自嘲，與其說自己是「I 人」（內向型）」，不如說是「真的有點年紀了」。Tizzy Bac期盼，這次演出能讓觀眾在沒有多餘干擾的狀態裡，讓音樂回到最初的感動。