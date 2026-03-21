NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後衝刺階段，金州勇士（Golden State Warriors）的晉級之路卻布滿荊棘。在今（21）日慘敗給底特律活塞後，勇士戰績跌至33勝36敗，暫居西區第10名。根據最新公佈的機率預測表顯示，勇士有高達85%的機率以西區第9或第10身分完賽，這意味著他們若想闖進季後賽，極大機率必須在附加賽連過兩關。
傷兵潮與戰績危機 勇士情況不樂觀
勇士隊目前的處境極其艱難。當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣，今日對陣活塞的比賽中，新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）僅打11分鐘便因背傷退場。在缺少核心戰力的情況下，勇士在過去21場比賽中僅拿6勝，與前方的競爭對手差距拉大。
根據數據網站playoffstatus最新的機率分佈表（Playoff Probabilities）：
第10名機率：55%（全西區最高，幾乎鎖定附加賽下半區）
第9名機率：30%
第8名機率：15%
相較於西區前兩強雷霆與馬刺已穩穩鎖定席位，勇士目前僅能與快艇、拓荒者爭奪附加賽更好的排位。
附加賽地獄 兩輪生死戰的考驗
若勇士最終以第10名結束賽季，根據 NBA 附加賽規則，他們將沒有任何犯錯空間，第一輪，必須先在客場擊敗西區第9名（目前潛在對手為快艇或拓荒者）。第二輪，若獲勝，需再與第7名 vs 第8名之戰的負者進行一場生死決鬥，贏球方能以第8種子晉級季後賽首輪。
這意味著勇士必須在「一戰定生死」的高壓環境下連贏兩場。考量到追夢格林（Draymond Green）狀態低迷及禁區戰力斷層，這對老邁的勇士軍團而言是體力與意志力的極大考驗。
西區大亂鬥 火箭升至第四，灰狼跌至第六
近期其他關鍵賽事也劇烈影響排位戰方面，休士頓火箭在杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Sengun）領軍下大勝老鷹，戰績衝上西區第4。波特蘭拓荒者擊敗缺少愛德華茲（Anthony Edwards）的灰狼，奪下三連勝升至西區第8，將勇士與第9名快艇的距離拉開。灰狼輸球後排名下滑至西區第6，與金塊、火箭的排位競爭進入白熱化。
勇士目前雖然不用擔心沒有附加賽打（第11名掉出附加賽機率低於 1%），暫無跌出前十之虞，但「打兩輪附加賽」幾乎已成定局。教練科爾能否在柯瑞回歸前止住頹勢，將決定勇士是否能在附加賽擁有主場優勢，或是只能在客場開啟絕望的復仇之路。
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勇士隊目前的處境極其艱難。當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣，今日對陣活塞的比賽中，新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）僅打11分鐘便因背傷退場。在缺少核心戰力的情況下，勇士在過去21場比賽中僅拿6勝，與前方的競爭對手差距拉大。
根據數據網站playoffstatus最新的機率分佈表（Playoff Probabilities）：
第10名機率：55%（全西區最高，幾乎鎖定附加賽下半區）
第9名機率：30%
第8名機率：15%
相較於西區前兩強雷霆與馬刺已穩穩鎖定席位，勇士目前僅能與快艇、拓荒者爭奪附加賽更好的排位。
附加賽地獄 兩輪生死戰的考驗
若勇士最終以第10名結束賽季，根據 NBA 附加賽規則，他們將沒有任何犯錯空間，第一輪，必須先在客場擊敗西區第9名（目前潛在對手為快艇或拓荒者）。第二輪，若獲勝，需再與第7名 vs 第8名之戰的負者進行一場生死決鬥，贏球方能以第8種子晉級季後賽首輪。
這意味著勇士必須在「一戰定生死」的高壓環境下連贏兩場。考量到追夢格林（Draymond Green）狀態低迷及禁區戰力斷層，這對老邁的勇士軍團而言是體力與意志力的極大考驗。
西區大亂鬥 火箭升至第四，灰狼跌至第六
近期其他關鍵賽事也劇烈影響排位戰方面，休士頓火箭在杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Sengun）領軍下大勝老鷹，戰績衝上西區第4。波特蘭拓荒者擊敗缺少愛德華茲（Anthony Edwards）的灰狼，奪下三連勝升至西區第8，將勇士與第9名快艇的距離拉開。灰狼輸球後排名下滑至西區第6，與金塊、火箭的排位競爭進入白熱化。
勇士目前雖然不用擔心沒有附加賽打（第11名掉出附加賽機率低於 1%），暫無跌出前十之虞，但「打兩輪附加賽」幾乎已成定局。教練科爾能否在柯瑞回歸前止住頹勢，將決定勇士是否能在附加賽擁有主場優勢，或是只能在客場開啟絕望的復仇之路。