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山本由伸今（21）日進行開幕戰前最後一次熱身賽登板，即使是在高溫警報的天氣下，繳出了五局7K無失分的好表現。作為道奇開幕戰投手，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對他展現出了極高的信任：「我認為他表現很好，他自己也知道這是最後一次調整登板，因此帶著非常明確的目的上場。」羅伯斯稱讚到：「即使在壘上有人的情況下，也能沉著冷靜的面對」、「他的速球尾勁、控球能力，以及卡特球、滑球、曲球和指叉球全部都很出色，非常高效的完成5局投球，真的是非常棒的內容。」山本在本屆WBC共留下兩次登板紀錄，其中在八強對委內瑞拉之戰投了4.2局。羅伯斯談到這段經歷時表示：「能夠在賽季前就進入高強度比賽狀態，對於銜接球季初期非常有幫助。我一直認為他是一位準備充分且心理素質極強的投手，因此對他的負荷或登板數並不擔心。他是一個能專注於當下的選手。經歷WBC之後，我相信他能順利銜接開幕戰。」在滿滿信任下，道奇也將如期讓這位王牌連續第二年站上開幕戰先發投手丘。