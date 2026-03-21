我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大巨蛋去年例行賽就高達5場滿座4萬人紀錄，顯見大巨蛋對中職整體票房影響程度。（圖／記者林子翔攝）

▲統一獅新球季全新主場亞太棒球場，可容納約2萬5000位球迷進場，是全台灣最大的戶外棒球場。（圖／台南市府提供）

▲在中職加大壘包制度下，鼓勵各隊盜壘、執行戰術，也讓比賽添增更多看點。（圖／味全龍提供）

▲黃子鵬加盟台鋼雄鷹，讓球隊得以留下人氣洋砲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲中職會長蔡其昌任期內，帶動中職話題性、票房、國際賽成績成長，普遍受到球迷好評。（圖／記者林柏年攝）

中華職棒37年即將於下周末28日正式點燃戰火，由去年總冠軍賽組合中信兄弟、樂天桃猿在大巨蛋舉辦開幕戰，挾帶WBC經典賽中華隊好表現熱潮，在球場建設、球員轉隊與接軌國際規則下，呈現出煥然一新的職棒新紀元。去年台北大巨蛋引發觀賽熱潮，今年中職更進一步將大巨蛋納入常態化。根據日前中職官方公布2026年例行賽賽程，，且上季大巨蛋在高度需求下，下半季再擴增14場，全年來到66場之多，今年下半季是否也有機會增設更多場次，值得球迷期待。去年受益於12強風光奪冠，帶動球迷進場支持中職、搶看台灣英雄，球團也不遺餘力推出主題日，票房衝破歷史紀錄，堪稱前所未有之榮景。其中5場在台北大巨蛋比賽皆締造4萬人滿場，創下「平均進場人數破萬人」、「總票房373萬4429人次」等誇張紀錄。在去年票房大躍進情況下，中職37年想再創盛世面臨不小挑戰，雖經典賽首度打贏韓國，但賽事不在台灣舉辦、加上並未晉級複賽也是事實，再加上去年史上首見的票房紀錄立下的高門檻，得仰賴各隊加大力度、資金推出的主題日再創話題性，或許再創新高不是首要目標，能夠維持在高標也值得嘉許。統一7-ELEVEn獅自今年起正式將主場移至全新的台南亞太國際棒球訓練中心主球場，亞太棒球場可容納約2萬5000位球迷進場，是全台灣最大的戶外棒球場。統一7-ELEVEn獅今年將在此安排多達48場主場賽事，也象徵經營超過30年的台南球場正式退居二線，將迎來全新的數位化觀賽體驗與廣大腹地。此外，台鋼雄鷹春訓、二軍比賽基地「皇鷹學院」也迎來開幕，3月二軍首場賽事就在此舉辦，5月也會開放球迷進場，受益於球團用心經營與成功行銷，「皇鷹學院」同樣話題性滿滿。為了提升比賽節奏並降低球員受傷風險，中職今年全面引進與MLB同規格的硬體與規範，「嚴格秒數計時」則繼去年試行後，今年將嚴格執行投球計時器。休賽季自由球員FA市場延續活絡氛圍，多位球星在今年換上新戰袍，其中統一獅透過FA補償與契約轉移，成功網羅前富邦悍將王牌江少慶，而富邦悍將則延攬統一獅鐵捕林岱安，與戴培峰組成豪華捕手群。此外，中職近代「耐操王」黃子鵬，則以5年總值6600萬元新台幣合約加盟台鋼雄鷹，此轉隊影響極大，不僅讓台鋼雄鷹得以留下人氣洋砲魔鷹，去年總冠軍樂天桃猿則頓失本土王牌，是否影響本季衝擊連霸，同樣值得關注。蔡其昌自2021年1月就任中職會長，並於2024年3月連任成功，任期將到明年初為止，這段期間內他帶領中職持續成長，加入味全龍、台鋼雄鷹2支球隊，讓中職重返6隊榮景，且妥善利用前年12強奪冠熱潮，帶領中職36年開出前所未見漂亮成績單，實現把職棒「餅」做大的願景，在球迷間獲得極高評價，國際賽運籌帷幄表現，更讓他受封為「蔡總機」。蔡其昌2027年3月屆滿後，中職確定將迎來全新大家長，日前曾傳出熱門潛在接班人選，包括國民黨立委洪孟楷、被網友點名的101董事長賈永婕等人，則都已澄清傳言，目前新任會長一職仍未見端倪。屆時會長一職將由6隊共同決定，將成為中職本季針對下一階段態勢，最重要的討論項目，也注定將成為球迷間熱門話題。