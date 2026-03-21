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中華職棒37年新球季將於3月28日點燃戰火，富邦悍將首戰先發投手人選尚未公布，總教練後藤光尊今（21）日受訪時先賣關子，「大家看熱身賽的輪值應該就知道了，比賽前一天也會有預告先發，到時候看那個就可以了。」主砲張育成以健康的身體開季，後藤指出，張育成會在游擊、三壘以及一壘做輪替，「先考量身體狀態，再來是看其他打者的打擊狀態，去思考如何分配才是最好的。」張育成去年球季因手肘傷勢打打停停，也暫時離開游擊防線，但經過休賽季休養、復健，張育成以健康的狀態迎接開季，官辦熱身賽以三壘、游擊手各出賽1場。悍將總教練後藤光尊表示，從春訓到現在，張育成目前設定的位置確實是以游擊、三壘、一壘這3個位置在輪替，會根據選手個人的身體狀況，來安排守備位置，「再來是看其他打者的打擊狀態，去思考如何分配才是最好的。」悍將季前已補6名洋將，分別是魔力藍（Shawn Morimando）、威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）、鈴木駿輔、育成洋投阿部雄大，以及洋砲邦力多（Luis Liberato）。邦力多熱身賽狀況不錯，出賽6場敲出5安，貢獻3打點，打擊率3成57，開季有機會從一軍出發。對於開季選擇用3洋投還是2投1打，後藤表示還無法確定，鈴木駿輔目前雖然尚未在官辦熱身賽亮相，但後藤說，鈴木的狀態是隨時都可以登板，「外籍球員有限制，我會很慎重地考慮這件事，才不會浪費掉任何一個位置。」本土投手的部分，張奕去年開季定位先發，但球季中後段轉為後援，一度扛下球隊守護神的角色，至於今年的定位，後藤先賣關子，「我在歐力士時期就已經很了解張奕這名選手了，對於他適合什麼位置我心裡已經有數，但在這裡不方便多說。」悍將首戰是3月29日作客洲際交手兄弟，後藤不打算先公佈首戰先發投手，也笑說，「大家看熱身賽的輪值應該就知道了，比賽前一天也會有預告先發，到時候看那個就可以了。」