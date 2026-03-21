洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）日本強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）在邁入大聯盟第二年之際，竟被貼上「非王牌」標籤？近日在美國熱門棒球 Podcast 節目《Foul Territory》中，前紐約洋基捕手克拉茲（Erik Kratz）對山本由伸的王牌地位提出質疑，引發媒體與球評間的激烈論戰。
天賦無庸置疑 但「投球局數」太少
山本由伸在2025年球季繳出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振的優異成績，但在專家眼中，這份成績單仍有一處缺口。
《The Athletic》資深記者麥卡洛（Andy McCullough）在節目中表示，這並非質疑山本的天賦：「山本可能是日本史上最偉大的投手，他在日職連拿三座澤村賞已證明了能力。但他在大聯盟單季從未投滿180局（去年為 173.2 局）。」
麥卡洛強調，在美國職棒的觀點中，真正的「王牌」必須具備以下條件，包括耐操度，單季至少30場先發；吃局數能力，投球局數越多越好，且必須具備支撐到比賽後段的體力。
節目中被點名為「真王牌」的包括斯庫巴爾（Tarik Skubal）、史金恩茲（Paul Skenes）與克羅謝（Garrett Crochet），這三位強投去年皆投超過 180 局。
現場火藥味十足 主持人為山本抱不平
對克拉茲的質疑，另一位主持人、資深記者里佐（Alanna Rizzo）則當場反駁，認為山本的防禦率與三振能力早已是聯盟頂尖水平。麥卡洛隨後補充，如果山本由伸今年能維持去年的數據水準，並進一步拉長投球局數，他將毫不猶豫地承認其「王牌」身分。
山本由伸在日職時期以體力驚人著稱，但大聯盟緊湊的賽程與高強度的對抗，對其體力調節仍是不小的考驗。隨著山本確定擔任今年道奇隊的開幕戰先發，全美都在看這位身價 3.25 億美元的右投，能否用更多的投球局數來粉碎「非王牌」的質疑。
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山本由伸在2025年球季繳出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振的優異成績，但在專家眼中，這份成績單仍有一處缺口。
《The Athletic》資深記者麥卡洛（Andy McCullough）在節目中表示，這並非質疑山本的天賦：「山本可能是日本史上最偉大的投手，他在日職連拿三座澤村賞已證明了能力。但他在大聯盟單季從未投滿180局（去年為 173.2 局）。」
麥卡洛強調，在美國職棒的觀點中，真正的「王牌」必須具備以下條件，包括耐操度，單季至少30場先發；吃局數能力，投球局數越多越好，且必須具備支撐到比賽後段的體力。
節目中被點名為「真王牌」的包括斯庫巴爾（Tarik Skubal）、史金恩茲（Paul Skenes）與克羅謝（Garrett Crochet），這三位強投去年皆投超過 180 局。
現場火藥味十足 主持人為山本抱不平
對克拉茲的質疑，另一位主持人、資深記者里佐（Alanna Rizzo）則當場反駁，認為山本的防禦率與三振能力早已是聯盟頂尖水平。麥卡洛隨後補充，如果山本由伸今年能維持去年的數據水準，並進一步拉長投球局數，他將毫不猶豫地承認其「王牌」身分。
山本由伸在日職時期以體力驚人著稱，但大聯盟緊湊的賽程與高強度的對抗，對其體力調節仍是不小的考驗。隨著山本確定擔任今年道奇隊的開幕戰先發，全美都在看這位身價 3.25 億美元的右投，能否用更多的投球局數來粉碎「非王牌」的質疑。