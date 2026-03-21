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▲由胡瓜（左二）發起的《鑽石舞台之夜》演唱會，今日晚間正式在台北流行音樂中心登場。右2為康康。（圖／記者李欣恬攝影）

由胡瓜領軍，攜手康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會盛大登場。今（21）日演前受訪時，媒體問到康康被問及先前邀請金曲歌后朱海君上節目的近況，他表示，並沒有過問先前Metoo事件的相關私事，但是有請朱海君幫忙向NONO問好。NONO 捲入性侵風波後，與朱海君的婚變傳聞不斷，女方也轉趨低調，多是零星演出。不過，前陣子朱海君受邀登上康康主持的中視《綜藝一級棒》，康康透露她的狀況看起來其實還好，並表示：「她主要就是負責唱歌，我們訪問的內容也就沒有去談到她私人的事情。」至於是否有意找朱海君來當節目的固定班底？康康坦言，這部分是中視長官的決定，自己無法作主，但他對朱海君的實力讚譽有加：「她唱得非常好，來錄了兩、三次，對我們的收視率是很有幫助的。」由於許久未見到朱海君，媒體追問是否有私下關心對方？康康表示：「我有跟海君說，幫我跟那個老公（NONO）問好。」他感慨地表示，畢竟大家都是認識多年的老朋友了，「而且現在這個到底真相如何，我們也不知道嘛，所以一切是交給專業的（司法）他們去判斷。」