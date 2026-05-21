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▲許聖梅（如圖）說孫安佐留學費用驚人，在國外連買子彈都刷狄鶯的信用卡。（圖／新聞挖挖哇YouTube）

藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐因火槍案遭收押禁見，這對夫妻的「富養」教育再成焦點。媒體人許聖梅透露，狄鶯因高齡得子，非常寵小孩，曾因兒子在外吃粥不夠營養而暴怒。夫妻倆還砸重金供孫安佐讀貴族學校、出國留學，2018年更因美國恐攻案變賣房產、狂燒3千萬天價律師費救子，可見要養出一個孫安佐，花費不簡單。許聖梅去年在節目《新聞挖挖哇》中，分析狄鶯夫妻在孫安佐身上的消費。許聖梅表示，狄鶯從孫安佐小的時候就很注重他的教育、飲食健康，會盯著孫安佐吃三餐，精算營養成分，還曾因孫安佐到朋友家吃飯，吃的是稀飯，因此動怒，所以看得出來孫安佐光伙食費應該就很驚人。再來是學校部分，孫安佐出國留學前，在台灣念的也都是私立貴族學校，每年學費要50、60萬；後來孫安佐赴美讀高中，短短2、3個月的學費與住宿費便要花掉爸媽200萬元，甚至就連孫安佐熱衷於射擊、在美國買子彈都是刷狄鶯的卡。而真正讓狄鶯夫妻大出血的「財務黑洞」則是2018年孫安佐在美國發生的恐攻威脅案，當時因孫安佐曾開玩笑說要開槍掃射學校，加上他宿舍被搜出槍枝、改造零件等，讓他遭美國警方逮捕，狄鶯夫妻知情後就立刻飛往美國救小孩。孫安佐當時被關押238天，在這期間，狄鶯夫妻在美國奔走、請律師，甚至找人跨國辯護，這些律師費、交通費以及在當地的所有開銷加起來應該要3000多萬，甚至超過，坊間因此盛傳夫妻倆是靠變賣房產才湊到錢去營救孫安佐的。怎料孫安佐返台後也不安分，去泰國度假時呼麻被逮、在信義區玩火槍也遭到調查，孫鵬、狄鶯夫妻也付了不少保釋金，在營救兒子期間，他們還被詐騙高手黃琪騙走約19萬元的律師費，這段育兒之路可說是多災多難。近日孫安佐則因持火槍在河堤做實驗，涉犯刑法恐嚇公眾罪及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》持有具殺傷力槍枝等5項罪嫌，被士林地方法院裁定羈押禁見。對此，孫鵬日前回應：「安佐大了，26歲，彼此尊重生活空間，該講的，我還是會叮嚀他，當然不希望這樣的事情發生，既然發生了，就自己好好面對，配合司法的調查。」似乎對孫安佐感到心累，不想再救。