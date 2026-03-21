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中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，聯盟今（21）日於高雄夢時代舉辦「開季團圓大辦桌2.0」，中職會長蔡其昌致詞時表示，這將是他任內最後一次參與「辦桌」，近期新任會長的人選話題持續延燒，無論是否棒球圈都高度關注。蔡其昌受訪時表示，他還有1年任期，並非馬上卸任，新會長的人選有高關注是好事，代表棒球很熱，但現階段焦點應該回歸賽事本身，「3月28日就要開打了，大家還是把焦點回到棒球比賽。」蔡其昌第2任會長任期剩下1年，依照規定無法再連任，若無意外，蔡其昌將在明年任期後回歸球迷身份。經典賽新任會長的話題持續延燒，蔡其昌今日受訪時表示，「討論會長人選代表大家關心，我覺得這是值得高興的事情。我想以前可能誰當會長，不太會有太多的討論，就算當了，我相信還有很多人不知道，這是好事。」不過蔡其昌強調，他的會長任期還有1年，「好像一副我明天要卸任，明明還有1年，但大家卻熱於討論，那就表示棒球很熱。」蔡其昌說，外界高度關心新任會長人選，是一件值得高興的事情，但他也詳細說明新任會長「遊戲規則」，「第一，我還有1年的時間；第二，會長不是選舉的，是6個球團的老闆，他們共同商議、有產生共識、共同決定的人選。」蔡其昌說，離他卸任還有一段時間，「職棒37年要開季了，大家應該不要把焦點放在會長身上，要放在球員跟球隊身上，這個是棒球的本質。所以我還是呼籲大家，3月28日就要開打了，大家還是把焦點回到棒球比賽。」