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統一7-ELEVEn獅投手江少慶去年球季因林岱安FA（自由球員）案轉隊至獅隊，今（21）日出席中職開季宣傳活動「開季團圓大辦桌2.0」，受訪時江少慶表示，目前按照計畫進入牛棚，緊接著會進入實戰，若無意外4月初復出的計畫應該沒問題。被問到轉當台南人的感覺，江少慶笑說還在習慣，也說食物確實偏甜，感受最深的是「滷肉飯」，「還滿特別的，但就吃吃看嘛！」江少慶表示，目前牛棚4到5次，「今天早上有輕牛棚，顆數約25顆，自己狀況都還不錯，胸大肌的部分很不錯。」獅隊預計4月初讓江少慶復出，「時間上我覺得是可以的，預計是4月第一週，接下來還會丟模擬比賽，還是要看模擬比賽面對打者，然後隔天身體的反饋和狀況，如果可以的話就如期出賽。」江少慶今日出席聯盟的開季宣傳活動「開季團圓大辦桌2.0」，與前隊友范國宸、FA案對象林岱安相見歡，3人也留下合影，江少慶說，「不一樣的感覺是去年穿藍色球衣，很特別感受，又遇到前隊友（范）國宸，聊了滿多畫的。（林）岱安是跟我擁抱的，因為這是一場交易，是球團跟球團的交易，球員做好自己的本分，岱安給我的感覺是到新球隊一起拚。」江少慶坦言今年笑容比較多，「前幾年都因為受傷的狀況，處於憂鬱狀態，自己也期待回到場上，今年笑容比較多，可能是傷勢好的差不多了，跟著獅隊一起完整春訓，進度很不錯，得到了紓解。」被問到當台南人的感覺，江少慶笑說還在感受，「因為前陣子剛來對環境還不熟，就像大家說的，食物比較偏甜，這幾天下來也慢慢習慣了，但天氣滿熱的。」至於什麼食物的甜度最有感受，江少慶笑稱是「滷肉飯」，「還滿特別的，但就吃吃看嘛！」