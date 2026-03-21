中東戰事持續，國際油價高漲讓全球恐面臨一場能源危機。對此，國際能源總署（International Energy Agency，IEA）表示，鑑於中東戰事不斷升級，油價在供給面要恢復穩定恐怕短期內並不容易實現，因此呼籲各國改從需求面下手，採取措施減少石油需求，像是推廣遠距辦公、鼓勵人們多多使用公共交通運輸、減少航空旅行等等。
根據《Euronews》報導，國際能源總署週五表示，由於荷姆茲海峽關閉對全球石油供應造成「劇烈」衝擊，堪稱是「現代史上最大能源供應危機」，國際能源總署直言恢復荷姆茲海峽通行是讓油價回穩的最關鍵行動，但在這件事實現之前，各國應該採取措施減少石油需求，減輕油價飆升帶來的衝擊。
遠距上班、多利用大眾交通、減少航空旅行
國際能源總署建議，各國應推動遠距工作、增加大眾運輸使用、降低高速公路的最高速限、鼓勵共乘與更有效率的汽車使用方式，像是根據車牌號碼實施輪流上路管制等等，以減少對燃料的消耗。
另外，也應在有替代方案的情況下減少航空旅行，企業出差與商務旅行的削減，可有效降低燃油的需求。同時應鼓勵家庭烹飪時盡量多使用電爐或其他清潔能源，降低對液化天然氣的依賴。
智庫Kpler的原油分析師勞巴爾（Johannes Rauball）示警，如果荷姆茲海峽的封鎖再持續兩個月，將讓全球能源危機風險「急劇上升」，且不只石油，天然氣供應的中斷也將對電力安全和價格產生連鎖反應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
遠距上班、多利用大眾交通、減少航空旅行
國際能源總署建議，各國應推動遠距工作、增加大眾運輸使用、降低高速公路的最高速限、鼓勵共乘與更有效率的汽車使用方式，像是根據車牌號碼實施輪流上路管制等等，以減少對燃料的消耗。
另外，也應在有替代方案的情況下減少航空旅行，企業出差與商務旅行的削減，可有效降低燃油的需求。同時應鼓勵家庭烹飪時盡量多使用電爐或其他清潔能源，降低對液化天然氣的依賴。
智庫Kpler的原油分析師勞巴爾（Johannes Rauball）示警，如果荷姆茲海峽的封鎖再持續兩個月，將讓全球能源危機風險「急劇上升」，且不只石油，天然氣供應的中斷也將對電力安全和價格產生連鎖反應。