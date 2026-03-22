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▲現年20歲的菲隆本賽季上演了令人驚嘆的進化。大一賽季僅能貢獻10.6分的他，大二賽季在31場比賽中場均狂飆22.0 分，高居全美第12位。（圖／美聯社／達志影像）

隨著 2026 年 NBA 選秀日益臨近，金州勇士（Golden State Warriors）管理層正積極尋求陣容升級方案。根據《Bleacher Report》最新選秀預測與球探報告顯示，勇士隊目前正密切觀察阿拉巴馬大學的爆發型後衛拉巴隆·菲隆二世（Labaron Philon Jr.），並有望以首輪第15順位將其納入麾下，作為後柯瑞（Stephen Curry）時代的重點培育對象。現年20歲的菲隆本賽季上演了令人驚嘆的進化。大一賽季僅能貢獻10.6分的他，大二賽季在31場比賽中場均狂飆22.0 分，高居全美第12位。在週五的「三月瘋（March Madness）」首輪賽事中，菲隆再次證明其身價。他單場轟下29分8籃板7助攻與3抄截，險些達成大三元，帶領阿拉巴馬大學以90：70大勝霍夫斯特拉大學。其高效的進攻能力（投籃命中率51.1%、三分命中率40.3%）讓他成為今年選秀會上最具威脅的得分利器之一。ESPN球探報告指出，菲隆雖然體能並非頂尖，但其細膩的進攻技巧與場上空間感，使他非常適合在柯瑞身邊擔任「第二持球點」或「板凳火力點」。菲隆具備優異的三分球執行力與籃框附近精湛的收尾腳步，本季場均4.8次助攻展現其組織天賦，能在場上減輕主控的負擔。專家Jonathan Wasserman認為，菲隆即便不作為主要組織者，其無球得分能力也能在勇士的傳切體系中發揮最大價值。勇士隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前手握豐富的交易資產，包括未來7年內的4個首輪選秀權。除了可能發動針對阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等巨星的交易外，透過選秀簽下成本低廉、即戰力強的年輕天才，也是維持競爭力的核心策略。薪資專家Bobby Marks也指出，勇士若要進行大規模補強，包括穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）甚至波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都可能成為交易的一部分，這使得第15順位的選秀補強顯得尤為重要。對於亟需穩定得分點的勇士隊而言，若能選中菲隆，不僅能即時提供板凳火力，更能為未來的換代預作準備。