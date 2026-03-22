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▲湖人球團今日宣佈將後衛布夫金（Kobe Bufkin）與新秀希耶羅（Adou Thiero）下放支援。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）近來狀態火熱，憑藉八連勝衝上西區第三。然而，球隊內線穩定性仍是管理層關注的焦點。儘管去年休賽季引進艾頓（Deandre Ayton），但其起伏不定的表現引發外界質疑。根據ESPN與《Bleacher Report》最新分析，湖人或許能在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀中尋得低成本、高回報的內線解答，大學籃球明星中鋒埃吉奧福（Zuby Ejiofor）或許是人選之一。隨著詹姆斯（LeBron James）未來動向不明，湖人亟需在維持薪資靈活度的同時補強戰力。聖若望大學（St. John's）的明星中鋒埃吉奧福成為熱門人選。現年21歲、身高約205公分的埃吉奧福，本季場均繳出16.3分7.3籃板及2.2阻攻。他在名帥皮提諾（Rick Pitino）麾下進化神速，今年更包辦大東區（Big East）年度最佳球員與最佳防守球員兩項大獎。雖然身材略遜於傳統中鋒，但他強悍的體能、進攻籃板意識（曾領先全美）與防守威懾力，被視為能完美契合唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的體系。在母隊全力衝擊西區排名的同時，湖人附屬 G 聯盟球隊「南灣湖人（South Bay Lakers）」也傳來好消息。南灣湖人目前以 23 勝 9 敗位居西區第一，為了鞏固季後賽龍頭位置，湖人球團今日宣佈將後衛布夫金（Kobe Bufkin）與新秀希耶羅（Adou Thiero）下放支援。布夫金（Kobe Bufkin）本季在G聯盟大殺四方，場均高達26.2分，外線命中率達42.9%。他在2月剛憑藉出色表現獲得湖人隊提供的兩年正式NBA合約，是球隊後場的重要深度儲備。希耶羅（Adou Thiero）是去年第二輪新秀，雖然季初受膝傷困擾，但近期展現強大的防守天賦與效率，投籃命中率高達62.5%。湖人隊目前以45勝25敗暫居西區第三，領先後方的火箭、金塊與灰狼約2.5場勝差。球團一邊透過下放小將確保潛力球員的比賽狀態，一邊積極物色選秀市場上的即戰力長人，顯示出在爭奪今年冠軍的同時，也正為後續的長期競爭力做足準備。