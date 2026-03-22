美國、以色列與伊朗的戰爭尚未出現緩和跡象，國際油價持續上漲，美股週五（19日）承壓，主要指數收盤盡墨。隨著戰事已持續四週，這場震驚全球市場的中東危機，在短期內仍將是華爾街關注的焦點。投資者正屏息注視伊朗局勢的發展以及能源價格飆升帶來的連鎖反應。
能源衝擊與通膨焦慮
根據路透社報導，週五通膨壓力促使市場排除今年內降息的可能性，投資者原先一直以此為利多預期。期貨交易顯示，市場甚至開始預測2026年有小幅升息的機率。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在週三（17日）的會議上坦言，對於這場危機將如何影響經濟存在高度不確定性，使未來情勢預測更加困難。
美國股市在週五收盤遭受重挫。標普500指數 連續第四週下跌，並觸及6個月低點；那斯達克指數則收在較去年10月歷史高點低近10%的水準。
中東戰火升級
本週中東緊張局勢升高。以色列攻擊伊朗天然氣田後，伊朗對區域內能源設施發動攻擊；同時，官員向路透表示，美軍正向中東部署數千名海軍陸戰隊員。
Commonwealth Financial Network首席市場策略師Chris Fasciano表示：「局勢瞬息萬變，戰爭可能在下週解決，也可能持續很長時間。持續越久，對美國經濟的衝擊就越深。」
觀察指標：油價與股市的「負相關」
原油價格波動已擴散至各類資產。美國原油週五收在每桶約98美元，布蘭特原油則約112美元。除了能源基礎設施遭攻擊外，全球約五分之一原油與液化天然氣必經的荷姆茲海峽航運也出現停滯。
數據顯示，標普500指數與美國原油的20天相關性為-0.89，呈現極強的反向關係，意味著油價每漲一分，股市通常就跌一分。
儘管標普500指數已較1月高點下跌6.8%，但Fasciano認為，相較於去年4月川普宣布「解放日」關稅引發的混亂暴跌，這波回檔大致仍維持「有序」。他表示：「這次下跌相對有秩序，我認為這是一個正面訊號。因為美國企業的基本面仍相當穩健，提供了一定支撐。」
國債殖利率帶來的二次打擊
受能源價格飆升與各國央行謹慎態度推動，美國10年期國債殖利率週五達到4.38%，創下去年夏天以來的最高水平。
Truist Advisory Services首席投資官Keith Lerner指出，他正密切觀察10 年期殖利率是否會持續高於4.3%，這可能加大股市壓力，而4.5%則是另一個關鍵水位。他指出：「利率上升意味著借貸成本提高，進而可能拖慢經濟。如果利率持續走高，債券殖利率相對股票的吸引力也會提升。」
股市同時也處於關鍵技術位置。標普500指數週四跌破200日移動平均線（重要長期趨勢指標），為5月以來首次；週五再度下跌後，指數來到去年9月以來最低點，並跌破11月低點，策略師認為這也是值得警惕的水準。
未來一週展望
展望未來一週，美國經濟數據相對清淡，將公布製造業、服務業活動與消費者信心報告。此外，在休士頓舉行、聚集全球能源產業高層的大型能源會議，也可能吸引華爾街關注。
市場焦點仍將集中在伊朗局勢。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）分析師週四指出，最新發展「正促使市場反映更高的長期衝突風險、更嚴重的基礎設施破壞，以及油價長期維持高檔的可能性」。
分析師補充：「儘管荷姆茲海峽出現較小衝擊的結果仍有可能，但近期事件已使這條路徑縮窄，並提高市場持續波動的風險。」
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根據路透社報導，週五通膨壓力促使市場排除今年內降息的可能性，投資者原先一直以此為利多預期。期貨交易顯示，市場甚至開始預測2026年有小幅升息的機率。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在週三（17日）的會議上坦言，對於這場危機將如何影響經濟存在高度不確定性，使未來情勢預測更加困難。
美國股市在週五收盤遭受重挫。標普500指數 連續第四週下跌，並觸及6個月低點；那斯達克指數則收在較去年10月歷史高點低近10%的水準。
中東戰火升級
本週中東緊張局勢升高。以色列攻擊伊朗天然氣田後，伊朗對區域內能源設施發動攻擊；同時，官員向路透表示，美軍正向中東部署數千名海軍陸戰隊員。
Commonwealth Financial Network首席市場策略師Chris Fasciano表示：「局勢瞬息萬變，戰爭可能在下週解決，也可能持續很長時間。持續越久，對美國經濟的衝擊就越深。」
觀察指標：油價與股市的「負相關」
原油價格波動已擴散至各類資產。美國原油週五收在每桶約98美元，布蘭特原油則約112美元。除了能源基礎設施遭攻擊外，全球約五分之一原油與液化天然氣必經的荷姆茲海峽航運也出現停滯。
數據顯示，標普500指數與美國原油的20天相關性為-0.89，呈現極強的反向關係，意味著油價每漲一分，股市通常就跌一分。
儘管標普500指數已較1月高點下跌6.8%，但Fasciano認為，相較於去年4月川普宣布「解放日」關稅引發的混亂暴跌，這波回檔大致仍維持「有序」。他表示：「這次下跌相對有秩序，我認為這是一個正面訊號。因為美國企業的基本面仍相當穩健，提供了一定支撐。」
國債殖利率帶來的二次打擊
受能源價格飆升與各國央行謹慎態度推動，美國10年期國債殖利率週五達到4.38%，創下去年夏天以來的最高水平。
Truist Advisory Services首席投資官Keith Lerner指出，他正密切觀察10 年期殖利率是否會持續高於4.3%，這可能加大股市壓力，而4.5%則是另一個關鍵水位。他指出：「利率上升意味著借貸成本提高，進而可能拖慢經濟。如果利率持續走高，債券殖利率相對股票的吸引力也會提升。」
股市同時也處於關鍵技術位置。標普500指數週四跌破200日移動平均線（重要長期趨勢指標），為5月以來首次；週五再度下跌後，指數來到去年9月以來最低點，並跌破11月低點，策略師認為這也是值得警惕的水準。
未來一週展望
展望未來一週，美國經濟數據相對清淡，將公布製造業、服務業活動與消費者信心報告。此外，在休士頓舉行、聚集全球能源產業高層的大型能源會議，也可能吸引華爾街關注。
市場焦點仍將集中在伊朗局勢。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）分析師週四指出，最新發展「正促使市場反映更高的長期衝突風險、更嚴重的基礎設施破壞，以及油價長期維持高檔的可能性」。
分析師補充：「儘管荷姆茲海峽出現較小衝擊的結果仍有可能，但近期事件已使這條路徑縮窄，並提高市場持續波動的風險。」