根據金州勇士球團最新消息，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）在針對右膝傷勢進行重新評估後，復原進度被評為「進展良好」。根據官方報告指出，柯瑞目前已經加強個人絢練，預計在未來幾天內逐步加入對抗訓練以及球隊的團體練習，下周回到主場後會再進行檢查。迎戰籃網隊時披掛上陣。美記西格爾（Brett Siegel）指出，評估日期將落在25日左右，若一切順利有望在26日交手籃網時復出。
「跑者膝」纏身 柯瑞強化訓練邁向復出
柯瑞自1月31日對戰底特律活塞隊後，便因右膝髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑者膝）及骨挫傷缺席至今。在過去缺陣的20場比賽中，勇士隊球團一直採取非常謹慎的保護措施。
根據勇士官方聲明，柯瑞已經加強了個人場上訓練，接下來的關鍵步驟是參與球隊的實戰對抗與團體練習。NBA知名記者西格爾（Brett Siegel）透露，柯瑞將在球隊結束目前的ˊ場客場之旅後接受最終評估。若一切順利，評估日期將落在3月25日左右，目標劍指3月26日在主場迎戰布魯克林籃網的比賽中正式復出。
柯瑞更衣室狀態曝光 美記：像要打總決賽G1
《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）也在報導中分享了令人振奮的觀察。他在大通中心（Chase Center）更衣室目睹了柯瑞訓練後的狀態，形容柯瑞眼神中充滿殺氣，「看起來就像準備要打總決賽第一場一樣嚴肅。」川上指出，除非出現新的傷情，否則柯瑞的心態與體能都已調整至戰鬥狀態。
附加賽告急！勇士20戰14敗急需王牌歸位
柯瑞的缺陣對勇士隊的打擊不言而喻。在他受傷期間，勇士隊僅取得6勝14敗的慘澹戰績，近8場更是狂輸7場。低迷的表現讓他們的排名從西區第7一路下滑至第10名，目前還落後第9名的洛杉磯快艇1場勝差。
在本賽季出戰的39場比賽中，柯瑞場均貢獻27.2分、3.5籃板及4.8助攻，投籃命中率高達46.8%，三分命中率也維持在39.1%的高水準。在剩餘不到12場例行賽的情況下，勇士隊急需柯瑞的回歸，以穩定進攻端的執行力並在附加賽卡位戰中突圍。
目前勇士隊仍有兩場客場戰役要打，分別是今日對戰亞特蘭大老鷹與週二挑戰達拉斯獨行俠。全隊正引頸期盼回到舊金山主場的那一天，能迎回他們的頭號王牌。
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柯瑞自1月31日對戰底特律活塞隊後，便因右膝髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑者膝）及骨挫傷缺席至今。在過去缺陣的20場比賽中，勇士隊球團一直採取非常謹慎的保護措施。
根據勇士官方聲明，柯瑞已經加強了個人場上訓練，接下來的關鍵步驟是參與球隊的實戰對抗與團體練習。NBA知名記者西格爾（Brett Siegel）透露，柯瑞將在球隊結束目前的ˊ場客場之旅後接受最終評估。若一切順利，評估日期將落在3月25日左右，目標劍指3月26日在主場迎戰布魯克林籃網的比賽中正式復出。
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《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）也在報導中分享了令人振奮的觀察。他在大通中心（Chase Center）更衣室目睹了柯瑞訓練後的狀態，形容柯瑞眼神中充滿殺氣，「看起來就像準備要打總決賽第一場一樣嚴肅。」川上指出，除非出現新的傷情，否則柯瑞的心態與體能都已調整至戰鬥狀態。
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柯瑞的缺陣對勇士隊的打擊不言而喻。在他受傷期間，勇士隊僅取得6勝14敗的慘澹戰績，近8場更是狂輸7場。低迷的表現讓他們的排名從西區第7一路下滑至第10名，目前還落後第9名的洛杉磯快艇1場勝差。
在本賽季出戰的39場比賽中，柯瑞場均貢獻27.2分、3.5籃板及4.8助攻，投籃命中率高達46.8%，三分命中率也維持在39.1%的高水準。在剩餘不到12場例行賽的情況下，勇士隊急需柯瑞的回歸，以穩定進攻端的執行力並在附加賽卡位戰中突圍。
目前勇士隊仍有兩場客場戰役要打，分別是今日對戰亞特蘭大老鷹與週二挑戰達拉斯獨行俠。全隊正引頸期盼回到舊金山主場的那一天，能迎回他們的頭號王牌。