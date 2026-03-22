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西區龍頭奧克拉荷馬雷霆隊今（22）日客場出征華盛頓，儘管陣中二當家威廉姆斯（Jalen Williams）缺陣，且次節爆發嚴重肢體衝突導致隊內3人遭驅逐，雷霆仍在MVP大熱門「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂飆40分的帶領下，以132：111輕取巫師。雷霆豪取11連勝鞏固聯盟第一寶座之外，還送給對手慘澹的15連敗。作為當今聯盟最具主宰力的後衛之一，SGA此役再度展現極高的效率，全場27次出手命中17球，轟下40分、7助攻與3籃板。此役過後，他將自己保持的「連續得分20+」紀錄推升至驚人的131場，同時也刷新了「連續64場客場得分20+」的NBA歷史首見紀錄。本場比賽的轉折點發生在第二節末段。衝突起因於第二節終了前，巫師球員尚帕尼（Julian Champagnie）在準備回防時，與雷霆前鋒威廉姆斯（Jaylin Williams）發生推擠。雙方互不相讓，爆發第一波的對峙衝突，氣氛瞬間緊繃。正當裁判介入試圖隔開兩人時，雷霆隊的米契爾（Dillon Mitchell）突然衝向前方。尚帕尼隨後順勢推了米契爾一把，此舉徹底點燃米契爾的火氣，場面瞬間失控。在混亂過程中，巫師隊老將吉爾（Anthony Gill）本意上前拉架、試圖平息風波，未料卻成為肢體衝突的受害者。吉爾在推擠中失去重心被推翻在地，雷霆隊的威廉姆斯、米契爾以及後衛華萊士（Cason Wallace）三人順勢壓上經過裁判漫長的電視重播審視，判定衝突情節嚴重。雷霆隊方面，參與肢體接觸最劇烈的威廉姆斯、米契爾及華萊士3人全數被驅逐離場；巫師隊則由引發衝突源頭的尚帕尼領到驅逐令。在側翼戰力大受損下，雷霆半場結束仍以69：64保持微弱領先。除了SGA的火力輸出，雷霆中鋒哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）此役全場只出手7次便繳出9分、20籃板、10助攻的非典型大三元數據。在他與霍姆格倫（Chet Holmgren）的禁區統治下，雷霆在第四節開局打出一波15：0的致命攻勢，瞬間將領先擴大至22分，徹底粉碎巫師的反撲希望。巫師隊方面，雖有後場雙槍庫利巴利（Bilal Coulibaly）貢獻21分及卡林頓（Bub Carrington）進帳19分，但在核心崔楊（Trae Young）表現受限且球隊防守崩盤的情況下，依然無法阻止球隊走向15連敗的深淵。雷霆目前以56勝15敗傲視西區，並完成連續4個賽季橫掃巫師的壯舉。下一場比賽雷霆將奔赴費城，挑戰因馬克西（Tyrese Maxey）受傷與喬治（Paul George）禁賽而實力受損的76人隊，目標將連勝紀錄推向12場。